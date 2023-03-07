Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
Гаэль Ондуа поддерживает террористов
Камерунского футболиста немецкого «Ганновера» Гаэля Ондуа отстранили от игр из-за поддержки россии.
Отмечается, что Ондуа попал в заявку сборной Камеруна на недавний чемпионат мира. . На турнире игрок выходил против сборных Швейцарии и Сербии в бутсах с российским флагом: норвежские журналисты призывали его наказать, но оснований для этого не нашли.
Теперь Ондуа заявил, что в «Ганновере» на него больше не рассчитывают «по понятным причинам». Он участвует в тренировках и посещает домашние игры, хотя его пытаются отправить во вторую команду (по контракту это запрещено) и освобождают от некоторых занятий.
Камерунец несколько лет играл в российских клубах и даже имеет гражданство страны-агрессора. В 2017 году он подписал контракт с «Зарей», но не провел за луганский клуб ни одного матча.
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