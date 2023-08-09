Черноморец может усилиться динамовцем и скандальным экс-игроком Шахтера

Одесский футбольный клуб «Черноморец» просматривает 25-летнего украинского опорника из киевского «Динамо» Ахмеда Алибекова.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, игрок уже тренируется с командой.

Последним клубом Алибекова был «Львов», за который в прошлом сезоне УПЛ он провел 13 матчей. Контракт Алибекова с «Динамо» рассчитан до июля 2024 года.

Источник также утверждает, что в ближайшее время на базе «Черноморца» появится и покинувший «Полесье» 24-летний украинский вингер Владислав Вакула. Он также приедет на просмотр. Отметим, что Вакула, выступая в аренде за «Мариуполь», попал в ДТП в нетрезвом состоянии и имел проблемы с дисциплиной в «Шахтере», после чего был отстранен.