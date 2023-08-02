Владислав Вакула покинет Полесье
Игрок не нужен Юрию Калитвинцеву
Как стало известно Sport.ua, 24-летний вингер Владислав Вакула покинет «Полесье». По нашей информации, игрок не входит в планы наставника Юрия Калитвинцева на сезон из-за проблем с дисциплиной.
Вакула не попал в заявку на матч первого тура УПЛ против «Вереса», а его седьмой номер отдали новичку команды Александру Назаренко. Трансфер Назаренко состоялся летом, а не зимой в статусе свободного агента именно из-за ситуации с Вакулой.
Выступая в аренде за «Мариуполь», Вакула попал в ДТП в нетрезвом состоянии и имел проблемы с дисциплиной в «Шахтере».
По нашей информации, в услугах Вакулы сейчас заинтересованы две команды из УПЛ, а также клуб из Казахстана.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немецкий тренер – о повороте в карьере бывшего подопечного
Ровенский клуб отобрал очки у чемпиона
но... безголовый