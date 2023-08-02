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Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 23:17 | Обновлено 02 августа 2023, 23:18
378
1

Владислав Вакула покинет Полесье

Игрок не нужен Юрию Калитвинцеву

02 августа 2023, 23:17 | Обновлено 02 августа 2023, 23:18
378
1
Владислав Вакула покинет Полесье
ФК Полесье. Владислав Вакула

Как стало известно Sport.ua, 24-летний вингер Владислав Вакула покинет «Полесье». По нашей информации, игрок не входит в планы наставника Юрия Калитвинцева на сезон из-за проблем с дисциплиной.

Вакула не попал в заявку на матч первого тура УПЛ против «Вереса», а его седьмой номер отдали новичку команды Александру Назаренко. Трансфер Назаренко состоялся летом, а не зимой в статусе свободного агента именно из-за ситуации с Вакулой.

Выступая в аренде за «Мариуполь», Вакула попал в ДТП в нетрезвом состоянии и имел проблемы с дисциплиной в «Шахтере».

По нашей информации, в услугах Вакулы сейчас заинтересованы две команды из УПЛ, а также клуб из Казахстана.

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Владислав Вакула Полесье Житомир Юрий Калитвинцев
Источник Sport.ua
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Gargantua
а ведь талантливейший игрок
но...  безголовый
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