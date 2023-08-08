Был жесткий разговор. Ворскла может уволить Скрипника в ближайшее время

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник в ближайшее время может быть уволен с поста наставника полтавской команды.

Скрипник мог потерять работу уже во Львове после матча с «Рухом», который полтавчане откровенно провалили.

Наставник бело-зеленых находился в шаге от того, чтобы покинуть полтавский коллектив. Команда потерпела два фиаско подряд: сначала вылетела от грузинской «Дилы» из Лиги конференций (1:3, 2:1), а затем бесславно проиграла на «Арене Львов» местному «Руху» (1:4).

Во Львове после матча в раздевалку «Ворсклы» зашел один из руководителей клуба (или представитель руководства). Там состоялся жесткий разговор с футболистами. Такое же общение на повышенных тонах бьыло зафиксировано и с пока еще главным тренером. При этом Виктор Скрипник не строил из себя виновного, а высказывал претензии собеседнику.

Эмоции вскоре улеглись, так что резких шагов в «Ворскле» на этот раз избежали. Однако, если полтавская команда не исправит игру и результаты в ближайших поединках, вероятность отставки Виктора Скрипника очень велика.

Виктор Скрипник после матча против «Руха» выглядел обреченным и не пришел ни на флеш-интервью к журналистам УПЛ-ТВ, ни на пресс-конференцию (за что клуб может получить штраф).