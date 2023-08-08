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Украина. Премьер лига
08 августа 2023, 23:45 | Обновлено 08 августа 2023, 23:55
997
6

Был жесткий разговор. Ворскла может уволить Скрипника в ближайшее время

Полтавская команда за одну неделю потерпела два больших фиаско

08 августа 2023, 23:45 | Обновлено 08 августа 2023, 23:55
997
6
Был жесткий разговор. Ворскла может уволить Скрипника в ближайшее время
Спортивка. Виктор Скрипник

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник в ближайшее время может быть уволен с поста наставника полтавской команды.

Скрипник мог потерять работу уже во Львове после матча с «Рухом», который полтавчане откровенно провалили.

Наставник бело-зеленых находился в шаге от того, чтобы покинуть полтавский коллектив. Команда потерпела два фиаско подряд: сначала вылетела от грузинской «Дилы» из Лиги конференций (1:3, 2:1), а затем бесславно проиграла на «Арене Львов» местному «Руху» (1:4).

Во Львове после матча в раздевалку «Ворсклы» зашел один из руководителей клуба (или представитель руководства). Там состоялся жесткий разговор с футболистами. Такое же общение на повышенных тонах бьыло зафиксировано и с пока еще главным тренером. При этом Виктор Скрипник не строил из себя виновного, а высказывал претензии собеседнику.

Эмоции вскоре улеглись, так что резких шагов в «Ворскле» на этот раз избежали. Однако, если полтавская команда не исправит игру и результаты в ближайших поединках, вероятность отставки Виктора Скрипника очень велика.

Виктор Скрипник после матча против «Руха» выглядел обреченным и не пришел ни на флеш-интервью к журналистам УПЛ-ТВ, ни на пресс-конференцию (за что клуб может получить штраф).

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава отставка Рух - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Спортивка
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Комментарии 6
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Gargantua
там Лысака надо увольнять а не Скрипника.
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+4
BekXan
Його прибрати було потрібно ще взимку тоді б команда не посипалася.Прибирайте його негайно,не втрачайте час !
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0
LisovijNickolai Фамилия
Ну Скрипник только ромб умеет играть, очень его расхваливали журналисты
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0
Выталкиватель парашутистов
У меня большие подозрения, что игроки Ворсклы или сливают Скрипника, или сыграли на контору. Но может, что Рух просто купил 3 очка, и такое может быть в нашей стране...
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0
Показать Скрыть 1 ответ
yaroslavos
Хто б там що не казав, але попрацювавши в УПЛ тільки сліпий не розумів би на що він підписується в Ворсклі. А отже йшов він туди за баблом, бо не мав кращих пропозицій. 
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0
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