Волевая победа. Астана выиграла первый матч в квалификации Лиги Европы

В первом матче 3-го раунда Лиги Европы «Астана» из Казахстана выиграла у «Лудогорца» из Болгарии (2:1).

В ответном поединке станет известно, кто пройдёт дальше, состоится матч 17 августа.

В 4-м раунде квалификации ЛЕ победившая команда из этой пары сыграет против «Аякса» (Нидерланды).

Лига Европы

3-й раунд квалификации, первый матч. 8 августа

Астана (Казахстан) – Лудогорец (Болгария) – 2:1

Голы: Томашевич, 40, Марочкин, 53 – Санберг, 34.