Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Волевая победа. Астана выиграла первый матч в квалификации Лиги Европы
Лига Европы
Астана
08.08.2023 17:00 – FT 2 : 1
Лудогорец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
08 августа 2023, 21:45 | Обновлено 08 августа 2023, 22:04
772
0

Волевая победа. Астана выиграла первый матч в квалификации Лиги Европы

Казахстанская команда была сильнее болгарской

08 августа 2023, 21:45 | Обновлено 08 августа 2023, 22:04
772
0
Волевая победа. Астана выиграла первый матч в квалификации Лиги Европы
Twitter. Астана

В первом матче 3-го раунда Лиги Европы «Астана» из Казахстана выиграла у «Лудогорца» из Болгарии (2:1).

В ответном поединке станет известно, кто пройдёт дальше, состоится матч 17 августа.

В 4-м раунде квалификации ЛЕ победившая команда из этой пары сыграет против «Аякса» (Нидерланды).

Лига Европы

3-й раунд квалификации, первый матч. 8 августа

Астана (Казахстан) – Лудогорец (Болгария) – 2:1

Голы: Томашевич, 40, Марочкин, 53 – Санберг, 34.

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Марочкин (Астана).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Зарко Томашевич (Астана).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Сундберг (Лудогорец).
По теме:
С голом Кочергина. Ракув выиграл матч Q3 Лиги чемпионов у кипрского Ариса
ВИДЕО. Кочергин забил гол в матче Лиги чемпионов за Ракув
Днепр-1 отклонил два предложения по Сватку
Астана Лудогорец Лига Европы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Полесье возьмет в аренду 18-летнего бразильского нападающего
Футбол | 08 августа 2023, 22:14 0
Источник: Полесье возьмет в аренду 18-летнего бразильского нападающего
Источник: Полесье возьмет в аренду 18-летнего бразильского нападающего

Житомирский клуб подпишет игрока молодежного состава «Крузейро»

Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Футбол | 08 августа 2023, 06:30 27
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым

Блогер Sport.ua Игорь Яслик – о возможных тренерских отставках в УПЛ

Жеребьевка свела Зарю и Днепр-1 вместе, Трубин близок к переходу в Бенфику
Футбол | 08.08.2023, 07:00
Жеребьевка свела Зарю и Днепр-1 вместе, Трубин близок к переходу в Бенфику
Жеребьевка свела Зарю и Днепр-1 вместе, Трубин близок к переходу в Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – новая десятка Челси
Футбол | 08.08.2023, 13:09
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – новая десятка Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – новая десятка Челси
Олейникова добыла дебютную победу в основе 100-тысячника ITF
Теннис | 08.08.2023, 19:15
Олейникова добыла дебютную победу в основе 100-тысячника ITF
Олейникова добыла дебютную победу в основе 100-тысячника ITF
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
07.08.2023, 14:17 87
Футбол
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
07.08.2023, 15:19 38
Футбол
Майк Тайсон сделал неожиданное признание в прогнозе на бой Усик – Дюбуа
Майк Тайсон сделал неожиданное признание в прогнозе на бой Усик – Дюбуа
07.08.2023, 13:59
Бокс
Пиво для Элины, новый коуч Костюк, полуфинал Киченок, Прага без россиянок
Пиво для Элины, новый коуч Костюк, полуфинал Киченок, Прага без россиянок
07.08.2023, 09:30 4
Теннис
Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава
Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава
06.08.2023, 22:57
Футбол
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
07.08.2023, 06:30 20
Футбол
В рф скончался голкипер мандрыкин, который поддерживал путина
В рф скончался голкипер мандрыкин, который поддерживал путина
08.08.2023, 05:23 8
Футбол
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
08.08.2023, 10:46 64
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем