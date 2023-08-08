Лига Европы08 августа 2023, 21:45 | Обновлено 08 августа 2023, 22:04
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Волевая победа. Астана выиграла первый матч в квалификации Лиги Европы
Казахстанская команда была сильнее болгарской
08 августа 2023, 21:45 | Обновлено 08 августа 2023, 22:04
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В первом матче 3-го раунда Лиги Европы «Астана» из Казахстана выиграла у «Лудогорца» из Болгарии (2:1).
В ответном поединке станет известно, кто пройдёт дальше, состоится матч 17 августа.
В 4-м раунде квалификации ЛЕ победившая команда из этой пары сыграет против «Аякса» (Нидерланды).
Лига Европы
3-й раунд квалификации, первый матч. 8 августа
Астана (Казахстан) – Лудогорец (Болгария) – 2:1
Голы: Томашевич, 40, Марочкин, 53 – Санберг, 34.
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Марочкин (Астана).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Зарко Томашевич (Астана).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Сундберг (Лудогорец).
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