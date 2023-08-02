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02.08.2023 17:00 2-й матч. Результат первого матча 0:4 - : -
Динамо Загреб
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Лига чемпионов
02 августа 2023, 08:48 |
142
0

Астана – Динамо Загреб. Прогноз, анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 2 августа в 17:00 по Киеву

02 августа 2023, 08:48 |
142
0
Астана – Динамо Загреб. Прогноз, анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

2 августа на «Астана Арена» пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Астана» встретится с «Динамо» (Загреб). Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Астана

Команда была основана в 2009-м году, а уже через 5 лет взяла свой первый чемпионский титул. В итоге горожане выдали 6 раз кряду золото, да и на евроарене смогли создать себе хорошую репутацию. Но не обошлось без спада, когда дважды кряду, в 2020-2021, оставались без титула на внутренней арене, да и еврокубки быстро покидали. И только в прошлом году получилось вернуться на вершину. Сейчас за первенство в Казахстане идет тяжелая, упорная борьба с Ордабасы. Ну, а в квалификации Лиги чемпионов уже фактически все закончилось. С Динамо (Тбилиси) получилось справиться - выиграли в Грузии после 0-0 дома. Но 25-го июля в Загребе казахов просто уничтожили. Причем все 4 гола были забиты на протяжении небольшого интервала, с 35-й по 56-й минуте.

Динамо (Загреб)

Клуб свой первый чемпионский титул, еще в единой Югославии, выигрывали в 1947-м году. Постепенно синие смогли установить доминирование на внутренней арене времен независимости. - с 2005/2006 только однажды откатились на 2-е место. Все чаще хорваты неплохо проявляли себя на международной арене. Так, год назад получилось пробиться в групповой раунд, а уже там на своем поле обыгрывали Челси и брали ничью с Ред Булл (Зальцбург). Героем стал Лука Иванушец - 24-летний нападающий оформил хет-трик в ворота своего земляка, Чондрича. В итоге теперь поездка в Казахстан (которая, кстати, традиционно считается чуть ли не самой непростой в европейском футболе в плане логистики) становится фактически туристической.

Статистика личных встреч

Этими 4-0 загребское Динамо продолжили серию удачных матчей с Астаной - в 2018-м оба поединка приносили сухие победы хорватам.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что снова выиграют гости. Вряд ли повторится разгром, но можно ставить на то, что динамовцы выиграли (коэффициент - 2,28).

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Астана Динамо Загреб Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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