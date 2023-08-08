Леся Цуренко – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 1000 в Монреале
8 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.
В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Петры Мартич из Хорватии (№35 WTA). Встерча состоится 4-м запуском после матча Костюк – Чжэн. Ориентировочное время начала поединка – 23:50 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против второй сеяной Арины Соболенко.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Челси» намерен подписать бразильского нападающего
Главные новости за 7 августа на Sport.ua