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  4. Леся Цуренко – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 августа 2023, 21:26 |
767
0

Леся Цуренко – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 1000 в Монреале

08 августа 2023, 21:26 |
767
0
Леся Цуренко – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

8 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Петры Мартич из Хорватии (№35 WTA). Встерча состоится 4-м запуском после матча Костюк – Чжэн. Ориентировочное время начала поединка – 23:50 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против второй сеяной Арины Соболенко.

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Источник Sport.ua
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