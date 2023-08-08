Леся Цуренко – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Петры Мартич из Хорватии (№35 WTA). Встерча состоится 4-м запуском после матча Костюк – Чжэн. Ориентировочное время начала поединка – 23:50 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против второй сеяной Арины Соболенко.

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