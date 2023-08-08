Женский ЧМ. Стали известны все четвертьфиналисты
Последней в 1/4 финала пробилась Франция
Последним четвертьфиналистом женского чемпионата мира 2023 года по футболу, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, стала сборная Франции. В заключительном четвертьфинале француженки разгромили сборную Марокко со счетом 4:0.
Женский ЧМ-2023. 1/8 финала
Франция – Марокко – 4:0
Голы: Диани 15, Дали 20, Ле Соммер 23, 70
Таким образом, определились все четвертьфинальные пары ЧМ-2023:
Испания – Нидерланды
Япония – Швеция
Австралия – Франция
Англия – Колумбия
Матчи 1/4 финала состоятся 11 и 12 августа.
Также сегодня в четвертьфинал вышла сборная Колумбии, которая обыграла Ямайку.
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