Женский ЧМ. Стали известны все четвертьфиналисты

Последним четвертьфиналистом женского чемпионата мира 2023 года по футболу, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, стала сборная Франции. В заключительном четвертьфинале француженки разгромили сборную Марокко со счетом 4:0.

Женский ЧМ-2023. 1/8 финала

Франция – Марокко – 4:0

Голы: Диани 15, Дали 20, Ле Соммер 23, 70

Таким образом, определились все четвертьфинальные пары ЧМ-2023:

Испания – Нидерланды

Япония – Швеция

Австралия – Франция

Англия – Колумбия

Матчи 1/4 финала состоятся 11 и 12 августа.

Также сегодня в четвертьфинал вышла сборная Колумбии, которая обыграла Ямайку.