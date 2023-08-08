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Чемпионат мира
08 августа 2023, 16:21 | Обновлено 08 августа 2023, 16:24
1056
1

Женский ЧМ. Стали известны все четвертьфиналисты

Последней в 1/4 финала пробилась Франция

08 августа 2023, 16:21 | Обновлено 08 августа 2023, 16:24
1056
1
Женский ЧМ. Стали известны все четвертьфиналисты
Getty Images/Global Images Ukraine

Последним четвертьфиналистом женского чемпионата мира 2023 года по футболу, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, стала сборная Франции. В заключительном четвертьфинале француженки разгромили сборную Марокко со счетом 4:0.

Женский ЧМ-2023. 1/8 финала

Франция – Марокко – 4:0
Голы: Диани 15, Дали 20, Ле Соммер 23, 70

Таким образом, определились все четвертьфинальные пары ЧМ-2023:

Испания – Нидерланды
Япония – Швеция
Австралия – Франция
Англия – Колумбия

Матчи 1/4 финала состоятся 11 и 12 августа.

Также сегодня в четвертьфинал вышла сборная Колумбии, которая обыграла Ямайку.

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Источник Sport.ua
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Summertime
Марокко весело провели время.    М-Германия 0:6,  М-Ю.Корея 1:0, М-Колумбия 1:0, М-Франция 0:4.   При этом Германия не вышла из группы.  
 А тёте из Марокко ФИФА  разрешила играть в хиджабе.   Интересно, если бы наша Галя вышла у хустыночке.
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