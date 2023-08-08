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Германия
08 августа 2023, 15:31 |
565
0

Нойер может не сыграть до конца года

У «Баварии» большие проблемы

08 августа 2023, 15:31 |
565
0
Нойер может не сыграть до конца года
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Основной голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может не сыграть до конца текущего, 2023 года. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По их информации, восстановление Нойера после перелома ноги в декабре прошлого года пошло не по плану. 37-летний голкипер возобновил тренировки еще в мае, но до сих пор испытывает боль и дискомфорт.

Таким образом, у «Баварии» появляются большие кадровые проблемы во вратарской линии. Ян Зоммер вчера был продан «Интеру», в распоряжении Томаса Тухеля остался только Свен Ульрайх.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к Давиду Де Хеа, который сейчас остается в статусе свободного агента.

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Мануэль Нойер Бавария травма
Источник Bild
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