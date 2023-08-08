Нойер может не сыграть до конца года
У «Баварии» большие проблемы
Основной голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может не сыграть до конца текущего, 2023 года. Об этом сообщают немецкие СМИ.
По их информации, восстановление Нойера после перелома ноги в декабре прошлого года пошло не по плану. 37-летний голкипер возобновил тренировки еще в мае, но до сих пор испытывает боль и дискомфорт.
Таким образом, у «Баварии» появляются большие кадровые проблемы во вратарской линии. Ян Зоммер вчера был продан «Интеру», в распоряжении Томаса Тухеля остался только Свен Ульрайх.
Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к Давиду Де Хеа, который сейчас остается в статусе свободного агента.
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