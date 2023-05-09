Нойер впервые после травмы тренировался на поле

Сегодня голкипер «Баварии» Мануэль Нойер провел тренировку на футбольном поле. Это произошло впервые с тех пор, как 37-летний немец сломал ногу во время катания на лыжах в декабре прошлого года.

Пока что Нойер тренируется по индивидуальной программе. Его полное восстановление должно состояться уже летом. Нойер нацелен к тому, чтобы начать предсезонку «Баварии» уже в общейт группе команды.

В отсутствие Нойера ворота «Баварии» защищает приобретенный у «Боруссии» Менхенгладбах Ян Зоммер. Однако тренер «Баварии» Томас Тухель рассчитывает на Нойера как на основного голкипера в следующем сезоне.