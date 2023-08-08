АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»

Теннисистка из беларуси Виктория Азаренко прокомментировала решение WTA объявлять о том, что рукопожатий между украинками и спортсменками из рф или рб не будет:

«Так надоело об этом говорить. Поэтому я надеюсь, что, может быть, наконец-то будет сделано заявление о том, что достаточно об этом говорить. Если бы я играла против Калининой во втором раунде, то не знаю... Мы с ней пожимали друг другу руки, когда играли в Аделаиде в этом году. Я не знаю.



Мне кажется, что это очень четкий месседж – это личный выбор украинских спортсменов. Это не является стандартной практикой. Я бы так не поступала, но я не в том положении, чтобы судить. Я уважаю чье-то решение, но это не... да, я не думаю, что это стандартная практика в спорте. И, как я уже неоднократно говорила, я буду уважать и принимать выбор другого игрока.



Я также думаю, что если это поможет зрителям разобраться в ситуации, то это, наверное, такие объявления - хороший разъяснительный процесс. Как я уже сказала, мне не кажется, что рукопожатия - это судьбоносные решения. Мне так не кажется, но, как я уже сказала, я буду уважать выбор других людей».