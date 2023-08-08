АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
Виктория – о том, что WTA объявляет об отсутствии рукопожатий украинцев со спортсменами рф, рб
Теннисистка из беларуси Виктория Азаренко прокомментировала решение WTA объявлять о том, что рукопожатий между украинками и спортсменками из рф или рб не будет:
«Так надоело об этом говорить. Поэтому я надеюсь, что, может быть, наконец-то будет сделано заявление о том, что достаточно об этом говорить. Если бы я играла против Калининой во втором раунде, то не знаю... Мы с ней пожимали друг другу руки, когда играли в Аделаиде в этом году. Я не знаю.
Мне кажется, что это очень четкий месседж – это личный выбор украинских спортсменов. Это не является стандартной практикой. Я бы так не поступала, но я не в том положении, чтобы судить. Я уважаю чье-то решение, но это не... да, я не думаю, что это стандартная практика в спорте. И, как я уже неоднократно говорила, я буду уважать и принимать выбор другого игрока.
Я также думаю, что если это поможет зрителям разобраться в ситуации, то это, наверное, такие объявления - хороший разъяснительный процесс. Как я уже сказала, мне не кажется, что рукопожатия - это судьбоносные решения. Мне так не кажется, но, как я уже сказала, я буду уважать выбор других людей».
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Думаю, десь така ж сама ситуація в Монако, Ніцці, Женеві, Лондоні, Парижі, Дубаї, Нью-Йорку.
Ті, хто реально відповідальний за політику, економіку, фінанси, армію, безпеку - сховалися та сидять тишком-нишком вже 1,5 роки.
Більшість професійних спортсменів - це індивіди, які досягли свого суспільного та фінансового статусу власною працею в умовах конкуренції. Тенісисти не займаються політикою, не грабують бюджети, не визначають план розвитку промисловості, оснащенням армії, укріплення державних кордонів та напрямок польоту ракет, руху танків.
Хочу зазначити, що ніхто з білоруських спортсменів відкрито не підтримав вбивство українських людей.
Білорусь та білоруський народ живе в окупації (вже 3 роки), та ще й в диктатурі (вже майже 30 років). І так, більшість з них мовчить, бо бояться.
Українці, які жили в радянській окупації та диктатурі з 1917 до 1991 року теж в переважно (99%) мовчали.