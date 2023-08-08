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Украина. Премьер лига
08 августа 2023, 09:25 | Обновлено 08 августа 2023, 09:50
1275
1

Замены Довбику не будет? Филиппов опроверг слухи о переходе в Днепр-1

Украинский форвард заявил, что он все еще находится в Бельгии

08 августа 2023, 09:25 | Обновлено 08 августа 2023, 09:50
1275
1
Замены Довбику не будет? Филиппов опроверг слухи о переходе в Днепр-1
Twitter. Александр Филиппов

30-летний украинский форвард бельгийского «Сент-Трюйдена» Александр Филиппов опроверг информацию о том, что уже сегодня, 8 августа, он подпишет контракт с командой «Днепр-1».

– Да нет, пока это все слухи, я даже не знаю, откуда они берутся. Я в Бельгии, пока здесь. Поэтому абсолютно ничего конкретного пока нет. У меня еще год контракта с «Сент-Трюйденом».

– Вы ведете переговоры с украинскими клубами?

– Ну, какие-то разговоры велись. Поэтому кое-что обсуждаем. Ищем что-то, разговариваем с агентами. Мне предлагают варианты продолжения карьеры – это нормальный процесс. Трансферное окно сейчас открыто, поэтому общаемся с моими агентами. Обычные разговоры.

– Есть ли вероятность, что вы вернетесь в Украину?

– Надо смотреть по ситуации и вариантам, которые будут. Будет ли конкретный переговорный процесс.

– Вы могли бы назвать конкретные клубы? У вас, например, есть переговоры с «Днепром-1» или с «Металлистом»?

– Да ничего такого. Я же говорю, это слухи. Нет переговоров. Есть какие-то предложения, которые предлагают мне агенты. Ничего конкретного пока вам сказать не смогу, – сказал Филиппов.

Ранее сообщалось, что Александр присоединится к днепровской команде в Чехии и подпишет соглашение на 2 года.

Отметим, что ранее основной форвард «Днепра-1» Артем Довбик официально перешел в испанскую «Жирону».

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Сент-Трюйден Александр Филиппов Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Источник Украинский футбол
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Олександр
У нас как обычно вылумают какую нибудь новость чтоб.люди вникали а потом сами же пишут что это утка а в это время болельщики уже успели срач устроить по поводу выдуманного перехода 
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