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Лига Чемпионов
КИ Клаксвик
08.08.2023 21:45 - : -
Мольде
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Лига чемпионов
08 августа 2023, 08:40 | Обновлено 08 августа 2023, 09:06
88
0

КИ Клаксвик – Мольде. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 8 августа в 21:45 по Киеву

08 августа 2023, 08:40 | Обновлено 08 августа 2023, 09:06
88
0
КИ Клаксвик – Мольде. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

8 августа на Вид Дьюпюмирар пройдет первый матч квалификации Лиги чемпионов, в котором КИ Клаксвик встретится с Молде. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

КИ Клаксвик

Команда может считаться лидером фарерского футбола. В прошлом году бело-синие смогли оформить свой юбилейный, 20-й уже чемпионский титул. Причем они взяли золото повторно, и в 3-й раз за 4 розыгрыша. Ну и точно будет следующее - а как можно всерьез ждать хотя бы какой-то интриги, если у клуба 16 побед в 16 матчах при общей разнице голов 44-8. Не удивительно, что можно полностью сосредоточиться на Лиге чемпионов, где неожиданно здорово получается. Нет, и раньше фарерцы хотя бы 1 противника в квалификации, но проходили. Сейчас же они стали авторами 2-х сенсаций. Особенно удивил проход Ференцвароша, с победой в Будапеште после 0-0 дома. Те 0-3, кстати, стоили работы Станиславу Черчесову. В чем-то КИ Клаксвик повторил сценарий и в следующем раунде, с Хеккеном. Снова начинали с того, что на своем поле оформили нулевую ничью. Да и в Швеции забили трижды, как и в Венгрии, правда, это уже с экстра-таймом. Повезло с тем, что на 109-й Абрахамссон оформил автогол, он и перевел в серию пенальти. Интересно, что Йоханссон, что выиграл 11-метровые, отразив-таки удар, вынужден был работать электриком, а в Норвегии недавно играл... в защите, а не голкипером!

Молде

Клуб в прошлом сезоне прервал наметившееся в Норвегии доминирование Буде-Глимт и стал чемпионом, впервые за 3 года и в 5-й раз в истории (дебютный титул приносил Сульшер в 2011-м). Но сейчас в Элитсерии снова доминирует желтая орда, тогда как MFK снова скатился в пелотон, в котором его шансы на успех в виде 2-го места не особенно высоки - Викинг с Тромсе пока набрали больше очков, сыграв меньше поединков. В общем, все толкает к тому, чтобы спасать год через выступления на международной арене. Норвежцы все ближе к тому, чтобы обеспечить себе еврокубковую осень. По крайней мере, они прошли 1-й для себя раунд, против, кстати, других скандинавов, ХИКа. Уступив в Финляндии минимально, 0-1, дома никак не получилось расколоть оборону соперника. Помог только автогол Эста, а потом Брюнхильдсен не дал перевести матч в овертайм, забив гостям 2-й мяч.

Статистика личных встреч

Стороны играли ровно 2 десятилетия назад, в квалификации Кубка УЕФА. Тогда Молде был явно сильнее и выиграл оба поединка, 2-0 и 4-0.

Прогноз

Букмекеры и сейчас считают норвежцев фаворитом даже на выезде. Но, помня как КИ Клаксвик играет дома, остановимся на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,99).

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КИ Клаксвик Мольде Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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