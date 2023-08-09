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Лига чемпионов
09 августа 2023, 00:35 | Обновлено 09 августа 2023, 01:28
356
0

Сенсация на Фарерах. ПСВ, Брага, Галатасарай разгромили соперников в ЛЧ

8 августа состоялись 6 матчей 3-го раунда квалификации Q3 Лиги чемпионов

09 августа 2023, 00:35 | Обновлено 09 августа 2023, 01:28
356
0
Сенсация на Фарерах. ПСВ, Брага, Галатасарай разгромили соперников в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ

Вечером 8 августа состоялись 6 матчей 3-го раунда квалификации Q3 Лиги чемпионов.

ПСВ, Брага, Галатасарай разгромили соперников в ЛЧ, в этих матчах исход практически предрешен.

Сенсация произошла на Фарерах, где местный КИ Клаксвик неожиданно обыграл норвежский «Мольде» (2:1).

Польский клуб «Ракув» обыграл кипрскую команду «Арис» Лимасол (2:1), первый в матче гол забил украинский форвард Владислав Кочергин.

Ответные матчи пройдут 15 августа, победители выйдут в Q4 Лиги чемпионов, а проигравший перейдет в Лигу Европы.

Лига чемпионов

3-й раунд квалификации. Первые матчи, 8 августа

Копенгаген (Дания) – Спарта Прага (Чехия) – 0:0

Ракув (Польша) – Арис (Кипр) – 2:1

Голы: Кочергин, 7, Пясецки, 63 (пен) – Маямбела, 89.

ПСВ (Нидерланды) – Штурм Грац (Австрия) – 4:1

Голы: Бабади, 4, Люк де Йонг, 22, 32, Сангаре, 73 – Горенц-Станкович, 40.

КИ Клаксвик (Фареры) – Мольде (Норвегия) – 2:1

Голы: Фредериксберг, 64, 86 – Эйкрем, 48.

Брага (Португалия) – ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) – 3:0

Голы: Брума, 17, Пицци, 19, Альваро Джало, 87.

Олимпия Любляна (Словения) – Галатасарай (Турция) – 0:3

Голы: Актюркоглу, 9, Мертенс, 48, Дервишоглу, 90+1.

AEK (Греция) – Динамо Загреб (Хорватия) – игра перенесена на 19 августа

Произошли стычки между фанатами, которые привели к гибели болельщика

Пары 3-го раунда квалификации ЛЧ

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Источник Sport.ua
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