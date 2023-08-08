Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСВ – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
08.08.2023 21:30 - : -
Штурм Грац
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
08 августа 2023, 08:19 | Обновлено 08 августа 2023, 09:06
155
0

ПСВ – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 8 августа в 21:30 по Киеву

08 августа 2023, 08:19 | Обновлено 08 августа 2023, 09:06
155
0
ПСВ – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

8 августа на «Филипс» пройдет 1-й матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором, в котором ПСВ встретится со «Штурмом». Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

ПСВ

Клуб в 2018-м году еще завоевал свой очередной, 24-й чемпионский титул. Но потом началось доминирование Аякса, и, несмотря на все усилия Рогера Шмидта, крестьяне занимали в Эредивизии максимум 2-е место. Когда же немец, год назад, ушел в Бенфику, его довольно неожиданно сменил ван Нистелрой. Ставка на легендарного нападающего, но начинающего тренера, дала противоречивые результаты. С одной стороны, за прошлый сезон в Эйндховене выиграли и Суперкубок (еще и с яркой победой над Аяксом в Амстердаме), и кубок. Но при этом голландцы не прошли квалификацию Лиги чемпионов, а в Эредивизии снова ограничились серебром, при явном кризисе привычного фаворита. Примечательно, что Рууд даже до финального тура не доработал, да и в кубке на решающий матч подопечных выводил Руттен. Полноценным тренером он не стал - позвали Петера Боса. И прием австрийцев станет его первым тестом на профпригодность, пусть даже дебют пришелся на Суперкубок с Фейеноордом.

Штурм

Команда представляет Австрию, а это 1 из достаточно многих стран, где есть безоговорочный флагман. В данном случае это Ред Булл, который штампует чемпионские титулы, оставляя всем прочим борьбу за 2-е место. И вот уже дважды кряду серебро достается именно черным из Граца. Год назад они уже принимали участие в квалификации Лиги чемпионов, и, отыгравшись дома после выездных 0-1, уступили киевскому Динамо в экстра-тайме. А потом была уникальная группа в Лиге Европы, где все набрали по 8 очков, и по дополнительным показателям именно австрийцы очутились на 4-й позиции. При этом подопечные Кристиана Ильцера уверенно защитили 2-ю позицию в национальной Бундеслиге, оставив ЛАСК на комфортной дистанции. В том числе благодаря голам Эмеги, но этого голландского нападающего уже продали за немалые 13 миллионов в Страсбур.

Статистика личных встреч

Между собой раньше команды не играли.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы ПСВ. Но оба клуба только на старте сезона, так что ограничимся вариантом тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,77).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
КИ Клаксвик – Мольде. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
По – Бордо. Прогноз и анонс на матч Второй лиги Франции
Оденсе – Виборг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Дании
ПСВ Штурм Грац Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 08 августа 2023, 04:25 0
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!

Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами

Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина
Футбол | 07 августа 2023, 16:12 28
Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина
Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина

Решение принято по взаимному согласию сторон

Тете все-таки продолжит карьеру в Турции, но не в Фенербахче. Назван клуб
Футбол | 08.08.2023, 09:06
Тете все-таки продолжит карьеру в Турции, но не в Фенербахче. Назван клуб
Тете все-таки продолжит карьеру в Турции, но не в Фенербахче. Назван клуб
ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок
Футбол | 08.08.2023, 05:45
ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок
ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 августа
Футбол | 08.08.2023, 07:55
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 августа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
07.08.2023, 06:30 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
06.08.2023, 13:41 31
Футбол
Прибыв на танке, блогер Джейк Пол победил экс-звезду UFC Нейта Диаса
Прибыв на танке, блогер Джейк Пол победил экс-звезду UFC Нейта Диаса
06.08.2023, 08:43
Бокс
Джейк Пол побил Нейта Диаса. И это бой, который было не стыдно смотреть
Джейк Пол побил Нейта Диаса. И это бой, который было не стыдно смотреть
06.08.2023, 13:29
Бокс
Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5). Как Месси спас Кривцова и Ко. Видео
Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5). Как Месси спас Кривцова и Ко. Видео
07.08.2023, 09:12 3
Футбол
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
06.08.2023, 22:29 7
Футбол
Цуренко пробилась в основу престижного турнира в Монреале
Цуренко пробилась в основу престижного турнира в Монреале
06.08.2023, 19:29 13
Теннис
В рф скончался голкипер мандрыкин, который поддерживал путина
В рф скончался голкипер мандрыкин, который поддерживал путина
08.08.2023, 05:23 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем