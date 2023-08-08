ПСВ Эйндховен

8 августа на «Филипс» пройдет 1-й матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором, в котором ПСВ встретится со «Штурмом». Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

ПСВ



Клуб в 2018-м году еще завоевал свой очередной, 24-й чемпионский титул. Но потом началось доминирование Аякса, и, несмотря на все усилия Рогера Шмидта, крестьяне занимали в Эредивизии максимум 2-е место. Когда же немец, год назад, ушел в Бенфику, его довольно неожиданно сменил ван Нистелрой. Ставка на легендарного нападающего, но начинающего тренера, дала противоречивые результаты. С одной стороны, за прошлый сезон в Эйндховене выиграли и Суперкубок (еще и с яркой победой над Аяксом в Амстердаме), и кубок. Но при этом голландцы не прошли квалификацию Лиги чемпионов, а в Эредивизии снова ограничились серебром, при явном кризисе привычного фаворита. Примечательно, что Рууд даже до финального тура не доработал, да и в кубке на решающий матч подопечных выводил Руттен. Полноценным тренером он не стал - позвали Петера Боса. И прием австрийцев станет его первым тестом на профпригодность, пусть даже дебют пришелся на Суперкубок с Фейеноордом.

Штурм



Команда представляет Австрию, а это 1 из достаточно многих стран, где есть безоговорочный флагман. В данном случае это Ред Булл, который штампует чемпионские титулы, оставляя всем прочим борьбу за 2-е место. И вот уже дважды кряду серебро достается именно черным из Граца. Год назад они уже принимали участие в квалификации Лиги чемпионов, и, отыгравшись дома после выездных 0-1, уступили киевскому Динамо в экстра-тайме. А потом была уникальная группа в Лиге Европы, где все набрали по 8 очков, и по дополнительным показателям именно австрийцы очутились на 4-й позиции. При этом подопечные Кристиана Ильцера уверенно защитили 2-ю позицию в национальной Бундеслиге, оставив ЛАСК на комфортной дистанции. В том числе благодаря голам Эмеги, но этого голландского нападающего уже продали за немалые 13 миллионов в Страсбур.

Статистика личных встреч



Между собой раньше команды не играли.

Прогноз



Букмекерские конторы ждут победы ПСВ. Но оба клуба только на старте сезона, так что ограничимся вариантом тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,77).