Дубль Кожанова. Дружба забила 7 мячей, резерв Карпат победил молодежь Руха
Столичные Локомотив и ЮКСА дебютировали во Второй лиге с нулевой ничьей
7 августа прошли заключительные поединки 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Дружба забила 7 мячей соперникам из Николаева (7:1),
В львовском дерби резерв Карпат разгромил молодежь Руха (5:0), дубли оформили опытный Денис Кожанов и молодой Вадим Сидун.
Столичные клубы Локомотив и ЮКСА дебютировали во Второй лиге с нулевой ничьей (0:0).
Вторая лига. 1-й тур, 7 августа
12:00. Рух-2 Львов – Карпаты-2 Львов – 0:5
Голы: Кожанов, 19, 54 (пен), Сидун, 66, 71, Фетько, 81.
13:00. Дружба Мировка – Васт Николаев – 7:1
Голы: Грищенко, 8, Сомов, 25, 58, Головко, 45+1, Олийнык, 66, 80, Сторчоус, 71 – Душук, 86
15:00. Локомотив Киев – ЮКСА – 0:0
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии
В матче Кубка лиг команда из Флориды победила Даллас в серии пенальти