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Чемпионат Украины
Рух-2 Львов
07.08.2023 12:00 – FT 0 : 5
Карпаты-2
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Украина. Вторая лига
08 августа 2023, 00:23 | Обновлено 08 августа 2023, 00:43
159
0

Дубль Кожанова. Дружба забила 7 мячей, резерв Карпат победил молодежь Руха

Столичные Локомотив и ЮКСА дебютировали во Второй лиге с нулевой ничьей

08 августа 2023, 00:23 | Обновлено 08 августа 2023, 00:43
159
0
Дубль Кожанова. Дружба забила 7 мячей, резерв Карпат победил молодежь Руха
ФК Рух Львов

7 августа прошли заключительные поединки 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Дружба забила 7 мячей соперникам из Николаева (7:1),

В львовском дерби резерв Карпат разгромил молодежь Руха (5:0), дубли оформили опытный Денис Кожанов и молодой Вадим Сидун.

Столичные клубы Локомотив и ЮКСА дебютировали во Второй лиге с нулевой ничьей (0:0).

Вторая лига. 1-й тур, 7 августа

12:00. Рух-2 Львов – Карпаты-2 Львов – 0:5

Голы: Кожанов, 19, 54 (пен), Сидун, 66, 71, Фетько, 81.

13:00. Дружба Мировка – Васт Николаев – 7:1

Голы: Грищенко, 8, Сомов, 25, 58, Головко, 45+1, Олийнык, 66, 80, Сторчоус, 71 – Душук, 86

15:00. Локомотив Киев – ЮКСА – 0:0

Турнирная таблица

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чемпионат Украины по футболу Карпаты-2 Львов Вторая лига Украины Васт Николаев Дружба Мировка Локомотив Киев ЮКСА Тарасовка Рух-2 Львов Рух - Карпаты Денис Кожанов Вадим Сидун
Источник Sport.ua
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