Дубль Кожанова. Дружба забила 7 мячей, резерв Карпат победил молодежь Руха

7 августа прошли заключительные поединки 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Дружба забила 7 мячей соперникам из Николаева (7:1),

В львовском дерби резерв Карпат разгромил молодежь Руха (5:0), дубли оформили опытный Денис Кожанов и молодой Вадим Сидун.

Столичные клубы Локомотив и ЮКСА дебютировали во Второй лиге с нулевой ничьей (0:0).

Вторая лига. 1-й тур, 7 августа

12:00. Рух-2 Львов – Карпаты-2 Львов – 0:5

Голы: Кожанов, 19, 54 (пен), Сидун, 66, 71, Фетько, 81.

13:00. Дружба Мировка – Васт Николаев – 7:1

Голы: Грищенко, 8, Сомов, 25, 58, Головко, 45+1, Олийнык, 66, 80, Сторчоус, 71 – Душук, 86

15:00. Локомотив Киев – ЮКСА – 0:0

Турнирная таблица