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Украина. Вторая лига07 августа 2023, 09:39 | Обновлено 07 августа 2023, 09:58
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Вторая лига. Матчи 1-го тура, 7 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 августа видеотрансляцию поединков 1-го тура Второй лиги
07 августа 2023, 09:39 | Обновлено 07 августа 2023, 09:58
37
0
7 августа проходят поединки 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 1-й тур, 7 августа
- 12:00. Рух-2 Львов – Карпаты-2 Львов
- 13:00. Дружба Мировка – Васт Николаев
- 15:00. Локомотив Киев – ЮКСА
Видеотрансляция матчей
12:00. Рух-2 Львов – Карпаты-2 Львов
13:00. Дружба Мировка – Васт Николаев
15:00. Локомотив Киев – ЮКСА
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