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Чемпионат Украины
Рух-2 Львов
07.08.2023 12:00 - : -
Карпаты-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
07 августа 2023, 09:39 | Обновлено 07 августа 2023, 09:58
37
0

Вторая лига. Матчи 1-го тура, 7 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 августа видеотрансляцию поединков 1-го тура Второй лиги

07 августа 2023, 09:39 | Обновлено 07 августа 2023, 09:58
37
0
Вторая лига. Матчи 1-го тура, 7 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Дружба

7 августа проходят поединки 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 1-й тур, 7 августа

  • 12:00. Рух-2 Львов – Карпаты-2 Львов
  • 13:00. Дружба Мировка – Васт Николаев
  • 15:00. Локомотив Киев – ЮКСА

Видеотрансляция матчей

12:00. Рух-2 Львов – Карпаты-2 Львов

13:00. Дружба Мировка – Васт Николаев

15:00. Локомотив Киев – ЮКСА

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Источник Sport.ua
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