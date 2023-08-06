Украина. Вторая лига06 августа 2023, 16:13 | Обновлено 06 августа 2023, 16:52
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22 гола в 4 матчах. Стартовала Вторая лига Украины
Команды порадовали результативностью
06 августа 2023, 16:13 | Обновлено 06 августа 2023, 16:52
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В воскресенье, 6 августа, взяло старт национальное первенство Украины среди клубов Второй лиги.
Сыграны четыре матча, в которых команды поразили ворота друг друга 22 раза. 7 голов было забито в матче «Скала 1911» - «Кудровка» (4:3), а во встрече «Нива» Винница – «Звягель» состоялось сразу 11 взятий ворот. Со счетом 7:4 победил «Звягель».
Вторая лига. 1-й тур
Скала 1911 – Кудровка – 4:3
Кремень-2 - Чайка – 0:3
Тростянец – Металлург-2 – 0:1
Нива Винница – Звягель – 4:7
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