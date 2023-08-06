ВИДЕО. Комментатор перешел на ультразвук, празднуя чудо-гол Скалы 1911
Максим Аверьянов забил со своей половины поля
В воскресенье, 6 августа, состоялся матч первого тура Второй лиги, в котором «Скала 1911» в результативной встрече переиграла «Кудровку» (4:3).
Победный гол записал на свой счет Максим Аверьянов, который на 90+2 минуте со своей половины поля сумел перебросить вратаря соперников, который далеко вышел из ворот.
Отметим, что Максим сделал счет 4:2, но соперники в оставшееся время успели один раз отличиться.
Вторая лига. 1-й тур
«Скала 1911» – «Кудровку» – 4:3
Голы: Аверьянов (3, 90+2), Иванченко (25), Лисовик (78) – Щедраков (36), Коваль (41), Сердюк (90+4).
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