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Скала 1911
06.08.2023 12:30 – FT 4 : 3
Кудровка
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Украина. Вторая лига
06 августа 2023, 16:13 | Обновлено 06 августа 2023, 17:41
2043
1

ВИДЕО. Комментатор перешел на ультразвук, празднуя чудо-гол Скалы 1911

Максим Аверьянов забил со своей половины поля

06 августа 2023, 16:13 | Обновлено 06 августа 2023, 17:41
2043
1
ВИДЕО. Комментатор перешел на ультразвук, празднуя чудо-гол Скалы 1911
ФК Металлист Харьков. Максим Аверьянов

В воскресенье, 6 августа, состоялся матч первого тура Второй лиги, в котором «Скала 1911» в результативной встрече переиграла «Кудровку» (4:3).

Победный гол записал на свой счет Максим Аверьянов, который на 90+2 минуте со своей половины поля сумел перебросить вратаря соперников, который далеко вышел из ворот.

Отметим, что Максим сделал счет 4:2, но соперники в оставшееся время успели один раз отличиться.

Вторая лига. 1-й тур

«Скала 1911» – «Кудровку» – 4:3
Голы: Аверьянов (3, 90+2), Иванченко (25), Лисовик (78) – Щедраков (36), Коваль (41), Сердюк (90+4).

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Кепа Ларисабродяга
вратарь-мотала))
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