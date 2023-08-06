Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. Матчи 1-го тура, 6 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Скала 1911
06.08.2023 12:30 - : -
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
06 августа 2023, 10:23 | Обновлено 06 августа 2023, 10:25
107
0

Вторая лига. Матчи 1-го тура, 6 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 августа видеотрансляцию поединков 1-го тура Второй лиги

06 августа 2023, 10:23 | Обновлено 06 августа 2023, 10:25
107
0
Вторая лига. Матчи 1-го тура, 6 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Звягель

6 августа проходят поединки 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 1-й тур, 6 августа

  • 12:30. Скала Стрый – Кудровка
  • 13:00. Кремень-2 – Чайка П.Борщаговка
  • 13:30. Тростянец – Металург-2 Запорожье
  • 14:00. Нива Винница – Звягель

Видеотрансляция матчей

12:30. Скала Стрый – Кудровка

13:00. Кремень-2 – Чайка П.Борщаговка

13:30. Тростянец – Металург-2 Запорожье

14:00. Нива Винница – Звягель

По теме:
Рух – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига. Матчи 2-го тура, 6 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Вторая лига Украины Скала Стрый Кудровка Кремень-2 Кременчуг Тростянец Чайка Петропавловская Борщаговка Металлург-2 Запорожье Нива Винница Звягель
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Футбол | 05 августа 2023, 22:06 9
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба

Украинец в ближайшее время будет представлен в качестве новичка каталонцев

Команда Шевченко – Команда Зинченко – 2:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05 августа 2023, 22:31 0
Команда Шевченко – Команда Зинченко – 2:2. Видео голов и обзор матча
Команда Шевченко – Команда Зинченко – 2:2. Видео голов и обзор матча

Встреча завершилась результативной ничьей

Где смотреть онлайн прощальный матч Пятова Тоттенхэм – Шахтер
Футбол | 06.08.2023, 09:46
Где смотреть онлайн прощальный матч Пятова Тоттенхэм – Шахтер
Где смотреть онлайн прощальный матч Пятова Тоттенхэм – Шахтер
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 августа
Футбол | 06.08.2023, 08:20
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 августа
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
Футбол | 05.08.2023, 16:44
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
04.08.2023, 09:10 24
Футбол
СКРИПНИК: Не надо в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны
СКРИПНИК: Не надо в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны
04.08.2023, 09:20 33
Футбол
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
04.08.2023, 09:19 12
Футбол
Источник: форвард Шахтера Сикан не хочет продлевать контракт с клубом
Источник: форвард Шахтера Сикан не хочет продлевать контракт с клубом
05.08.2023, 13:45 28
Футбол
Две украинки в списке. Известны четвертьфиналистки в Вашингтоне
Две украинки в списке. Известны четвертьфиналистки в Вашингтоне
04.08.2023, 08:59 8
Теннис
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
05.08.2023, 22:20 16
Футбол
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
04.08.2023, 09:33 3
Теннис
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
04.08.2023, 17:40 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем