06.08.2023 12:30 - : -
Украина. Вторая лига06 августа 2023, 10:23 | Обновлено 06 августа 2023, 10:25
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Вторая лига. Матчи 1-го тура, 6 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 августа видеотрансляцию поединков 1-го тура Второй лиги
06 августа 2023, 10:23 | Обновлено 06 августа 2023, 10:25
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6 августа проходят поединки 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 1-й тур, 6 августа
- 12:30. Скала Стрый – Кудровка
- 13:00. Кремень-2 – Чайка П.Борщаговка
- 13:30. Тростянец – Металург-2 Запорожье
- 14:00. Нива Винница – Звягель
Видеотрансляция матчей
12:30. Скала Стрый – Кудровка
13:00. Кремень-2 – Чайка П.Борщаговка
13:30. Тростянец – Металург-2 Запорожье
14:00. Нива Винница – Звягель
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