БАБЕНКО: «Все мысли – про Славию. Про возможную игру с Зарей не думаем»

Один из ключевых игроков «Днепра-1» Руслан Бабенко забил свой первый гол за клуб. Получился он и красивым и важным как для команды, так и лично для футболиста. Руслан рассказал о голевом эпизоде в матче с «Полесьем» (2:1):

– Просто удобно подработал себе мяч и решил пробить. Как-то в этой игре я был нацелен на удар, и такая возможность представилась. Повезло, что попал.

– Забив гол, ты побежал целенаправленно к тренерской скамейке?

– Да, хотел отблагодарить тренерский штаб за то, что поверили в меня. Еще до игры было мнение, если удастся забить, отпраздновать это с тренером. Испытываю доверие и хотел поблагодарить за это.

– Когда пропускаешь в конце складывающейся игры, хотя и непросто, но удачно, какие эмоции испытываешь? Остается надежда, появляется злоба?

– Наверное, не зря мы такая команда – в прошлом сезоне тоже забивали много голов в компенсированное время. Это говорит о наличии характера, который мы не сдаемся. Но в то же время это в чем-то и наша слабость: бывает, что расслабляемся и позволяем сопернику легко доходить до наших ворот. Что могу сказать… В перерыве получили взбучку и во втором тайме добавили. Плюс важно было, что в перерыве полили поле, мяч быстрее ходил, и моменты создавать было легче.

– Ты сказал, что вчера был особенно нацелен на удар. Остались какие-то счета с «Полесьем»?

– Нет, у меня остались хорошие отношения со многими ребятами, персоналом, болельщиками. Не хочу больше ничего говорить – просто было желание хорошо себя проявить с ними (улыбается).

– С «Полесьем» был первый матч без Артема Довбика. Как изменится командная игра, на которую он имел большое влияние?

– Как перестроится, нам объяснит тренер. Но попробуйте найти форварда, забивающего в чемпионате более 20 голов. В любом случае мы от него во многом зависели. Но у нас нет выхода; будем перестраиваться, и, возможно, у нас новые краски засияют.

– Как в целом в команде восприняли переход Довбика?

– Все радуются за него и желают всего лучшего. Он – великий молодец, трудяга и заслуживает этого. Хочется, чтобы он не останавливался и прогрессировал. А мы будем за ними следить и всегда болеть.

Понятно, что с уходом Довбика наша игра существенно изменится. И у нас нет времени на раскачку, ведь впереди очень важные игры.

– Уже на следующий день после матча команда отправилась на еврокубковый выезд. Какие ожидания?

– Все понимают, что «Славия» – силовая и прессингирующая команда. В последние годы она постоянно играет в еврокубках и имеет успех. Это будут очень тяжелые и очень важные матчи для нас. Очень хочется обеспечить себе, скажем так, еврокубковую осень.

– Следили сегодня за жеребьевкой двух турниров?

– Да-да, знаем, кто может быть соперниками. Но это ни о чем пока не говорит, ведь все мысли сейчас о «Славии». Мы уже и забыли о «Полесье», и не думаем о том, кто выпадет дальше: «Заря», «Лех» или «Спартак» Трнава.

– Что скажешь в целом о начале сезона. Есть что-то похожее на прошлый год – снова команда значительно обновилась, и через матчи приходит взаимопонимание?

– Да, именно так. Надеюсь, что с каждой игрой мы будем прибавлять в понимании друг друга. Этот этап можно пройти только по матчам. Будем добавлять и надеяться, что сможем сразиться, как в прошлом сезоне, за самые высокие места.

– В этом смысле, может быть, в плюс пойдет жесткий календарь в августе?

– Думаю, да. Лично для меня играть каждые три дня – кайф! Все мысли об играх, о футболе и о том, чтобы это длилось как можно дольше.

ВИДЕО. Бабенко забил отличный гол в матче Днепра-1 против Полесья