Первая лига. Диназ обыграл Кремень, победа Полтавы

Состоялись два заключительных матча второго тура Первой лиги в группе Б. «Диназ» благодаря дублю Вячеслава Шевченко с пенальти обыграл «Кремень». «Полтава» одержала уверенную выездную победу над «Левым Берегом».

Первая лига. Группа Б. 2-й тур

«Диназ» – «Кремень» – 2:1

Голы: Шевченко 21, 33 (оба – с пенальти) – Савицкий 90+3

«Левый Берег» – «Полтава» – 1:3

Голы: Якимив 76 – Шмигельский 34 (с пенальти), Опанасенко 63, Перебора 69

Ранее победы одержали «Ингулец» и «Горняк-Спорт».

Турнирная таблица группы Б Первой лиги: