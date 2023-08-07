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Диназ
07.08.2023 16:00 – FT 2 : 1
Кремень
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Украина. Первая лига
07 августа 2023, 20:22 |
152
0

Первая лига. Диназ обыграл Кремень, победа Полтавы

Завершился второй тур Первой лиги

07 августа 2023, 20:22 |
152
0
Первая лига. Диназ обыграл Кремень, победа Полтавы
ФК Диназ

Состоялись два заключительных матча второго тура Первой лиги в группе Б. «Диназ» благодаря дублю Вячеслава Шевченко с пенальти обыграл «Кремень». «Полтава» одержала уверенную выездную победу над «Левым Берегом».

Первая лига. Группа Б. 2-й тур

«Диназ» – «Кремень» – 2:1
Голы: Шевченко 21, 33 (оба – с пенальти) – Савицкий 90+3

«Левый Берег» – «Полтава» – 1:3
Голы: Якимив 76 – Шмигельский 34 (с пенальти), Опанасенко 63, Перебора 69

Ранее победы одержали «Ингулец» и «Горняк-Спорт».

Турнирная таблица группы Б Первой лиги:

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Первая лига Украины Диназ Вышгород Кремень Кременчуг Левый берег Полтава
Источник Sport.ua
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