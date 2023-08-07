Первая лига. Диназ обыграл Кремень, победа Полтавы
Завершился второй тур Первой лиги
Состоялись два заключительных матча второго тура Первой лиги в группе Б. «Диназ» благодаря дублю Вячеслава Шевченко с пенальти обыграл «Кремень». «Полтава» одержала уверенную выездную победу над «Левым Берегом».
Первая лига. Группа Б. 2-й тур
«Диназ» – «Кремень» – 2:1
Голы: Шевченко 21, 33 (оба – с пенальти) – Савицкий 90+3
«Левый Берег» – «Полтава» – 1:3
Голы: Якимив 76 – Шмигельский 34 (с пенальти), Опанасенко 63, Перебора 69
Ранее победы одержали «Ингулец» и «Горняк-Спорт».
Турнирная таблица группы Б Первой лиги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В минувшем месяце израильский вингер подписал со «шпорами» контракт до лета 2028 года
Решение принято по взаимному согласию сторон