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Украина. Первая лига
07 августа 2023, 16:49 | Обновлено 07 августа 2023, 18:15
231
0

Первая лига. Победы Ингульца и Горняка-Спорт

Продолжается второй тур Первой лиги

07 августа 2023, 16:49 | Обновлено 07 августа 2023, 18:15
231
0
Первая лига. Победы Ингульца и Горняка-Спорт
ФК Ингулец

Состоялись еще два матча в рамках второго тура Первой лиги сезона 2023/2024 в группе Б. «Ингулец» на выезде обыграл «Чернигов». «Горняк-Спорт» дома оказался минимально сильнее ФСК «Мариуполь».

Первая лига. Группа Б. 2-й тур

«Чернигов» – «Ингулец» – 0:2
Голы: Ситало 12, Богунов 84
На 84-й минуте Квасов (Ингулец) не реализовал пенальти

«Горняк-Спорт» – ФСК «Мариуполь» – 1:0
Гол: Черткоев 52 (с пенальти)
На 39-й минуте Мороз (Горняк-Спорт) не реализовал пенальти.

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Первая лига Украины Чернигов Ингулец Горняк-Спорт ФСК Мариуполь
Источник Sport.ua
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