Украина. Первая лига07 августа 2023, 16:49 | Обновлено 07 августа 2023, 18:15
231
0
Первая лига. Победы Ингульца и Горняка-Спорт
Продолжается второй тур Первой лиги
07 августа 2023, 16:49 | Обновлено 07 августа 2023, 18:15
231
0
Состоялись еще два матча в рамках второго тура Первой лиги сезона 2023/2024 в группе Б. «Ингулец» на выезде обыграл «Чернигов». «Горняк-Спорт» дома оказался минимально сильнее ФСК «Мариуполь».
Первая лига. Группа Б. 2-й тур
«Чернигов» – «Ингулец» – 0:2
Голы: Ситало 12, Богунов 84
На 84-й минуте Квасов (Ингулец) не реализовал пенальти
«Горняк-Спорт» – ФСК «Мариуполь» – 1:0
Гол: Черткоев 52 (с пенальти)
На 39-й минуте Мороз (Горняк-Спорт) не реализовал пенальти.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 августа 2023, 06:55 6
В матче Кубка лиг команда из Флориды победила Даллас в серии пенальти
Футбол | 07 августа 2023, 10:10 20
Жеребьевка состоится 7 августа в швейцарском Ньоне
Футбол | 07.08.2023, 17:15
Футбол | 06.08.2023, 21:53
Футбол | 06.08.2023, 20:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.08.2023, 13:41 31
05.08.2023, 16:44 24
06.08.2023, 11:29
07.08.2023, 14:17 67
06.08.2023, 09:52 7
06.08.2023, 22:29 7
05.08.2023, 22:20 18