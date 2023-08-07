Первая лига. Победы Ингульца и Горняка-Спорт

Состоялись еще два матча в рамках второго тура Первой лиги сезона 2023/2024 в группе Б. «Ингулец» на выезде обыграл «Чернигов». «Горняк-Спорт» дома оказался минимально сильнее ФСК «Мариуполь».

Первая лига. Группа Б. 2-й тур

«Чернигов» – «Ингулец» – 0:2

Голы: Ситало 12, Богунов 84

На 84-й минуте Квасов (Ингулец) не реализовал пенальти

«Горняк-Спорт» – ФСК «Мариуполь» – 1:0

Гол: Черткоев 52 (с пенальти)

На 39-й минуте Мороз (Горняк-Спорт) не реализовал пенальти.