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Диназ
07.08.2023 16:00 - : -
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Украина. Первая лига
07 августа 2023, 08:49 | Обновлено 07 августа 2023, 08:53
171
0

Первая лига. Матчи 2-го тура, 7 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 августа видеотрансляцию поединков 2-го тура Первой лиги

07 августа 2023, 08:49 | Обновлено 07 августа 2023, 08:53
171
0
Первая лига. Матчи 2-го тура, 7 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ингулец

7 августа проходят поединки 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 2-й тур, 7 августа

  • 12:00. Чернигов – Ингулец
  • 14:00. Горняк-Спорт – ФСК Мариуполь
  • 16:00. Диназ Вышгород – Кремень Кременчуг
  • 18:00. Левый берег – СК Полтава

Видеотрансляция матчей

12:00. Чернигов – Ингулец

14:00. Горняк-Спорт – ФСК Мариуполь

16:00. Диназ Вышгород – Кремень

18:00. Левый берег – СК Полтава

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Источник Sport.ua
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