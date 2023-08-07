Украина. Первая лига07 августа 2023, 08:49 | Обновлено 07 августа 2023, 08:53
171
0
Первая лига. Матчи 2-го тура, 7 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 августа видеотрансляцию поединков 2-го тура Первой лиги
07 августа 2023, 08:49 | Обновлено 07 августа 2023, 08:53
171
0
7 августа проходят поединки 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 2-й тур, 7 августа
- 12:00. Чернигов – Ингулец
- 14:00. Горняк-Спорт – ФСК Мариуполь
- 16:00. Диназ Вышгород – Кремень Кременчуг
- 18:00. Левый берег – СК Полтава
Видеотрансляция матчей
12:00. Чернигов – Ингулец
14:00. Горняк-Спорт – ФСК Мариуполь
16:00. Диназ Вышгород – Кремень
18:00. Левый берег – СК Полтава
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 07 августа 2023, 08:10 2
Эванс справился с Грикспором в двух сетах
Футбол | 06 августа 2023, 22:57 1
Испанская команда обыграла итальянский «Лацио» со счетом 2:1
Футбол | 07.08.2023, 06:30
Футбол | 06.08.2023, 13:41
Футбол | 07.08.2023, 07:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.08.2023, 10:56 21
06.08.2023, 11:29
06.08.2023, 20:20 13
05.08.2023, 08:30 23
05.08.2023, 13:45 32
Теннис
05.08.2023, 09:15
05.08.2023, 22:20 18