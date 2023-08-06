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Украина. Первая лига
06 августа 2023, 19:51 |
590
0

Первая лига. Карпаты обыграли Буковину, Металлист уступил Агробизнесу

В воскресенье состоялись шесть матчей Первой лиги

06 августа 2023, 19:51 |
590
0
Первая лига. Карпаты обыграли Буковину, Металлист уступил Агробизнесу
ФК Нива

6 августа были сыграны шесть матчей 2-го тура в Первой лиге.

Первая лига. 2-й тур

«Нива» Тернополь – «Прикарпатье» – 1:0
Гол: Хруставка (87)

«Агробизнес» – «Металлист» – 3:1
Голы: Равлик (26), Волков (57), Толочко пенальти (78) – Тепляков (7)

«Виктория» – «Металлург» Запорожье 1:1
Голы: Долинский (36), Сейтхалилов (48)

«Подолье» – «Нива» Бузова – 0:2
Голы: Прокопчук (38), Паламар пенальти (80)

«Хуст» – «Эпицентр» – 0:1
Гол: Горный (11)

«Карпаты» – «Буковина» – 2:1
Голы: Рябов (19), Невес (68) – Палагнюк (35).

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Источник Sport.ua
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