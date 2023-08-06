Украина. Первая лига06 августа 2023, 19:51 |
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Первая лига. Карпаты обыграли Буковину, Металлист уступил Агробизнесу
В воскресенье состоялись шесть матчей Первой лиги
06 августа 2023, 19:51 |
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6 августа были сыграны шесть матчей 2-го тура в Первой лиге.
Первая лига. 2-й тур
«Нива» Тернополь – «Прикарпатье» – 1:0
Гол: Хруставка (87)
«Агробизнес» – «Металлист» – 3:1
Голы: Равлик (26), Волков (57), Толочко пенальти (78) – Тепляков (7)
«Виктория» – «Металлург» Запорожье 1:1
Голы: Долинский (36), Сейтхалилов (48)
«Подолье» – «Нива» Бузова – 0:2
Голы: Прокопчук (38), Паламар пенальти (80)
«Хуст» – «Эпицентр» – 0:1
Гол: Горный (11)
«Карпаты» – «Буковина» – 2:1
Голы: Рябов (19), Невес (68) – Палагнюк (35).
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