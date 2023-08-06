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Хуст
06.08.2023 16:30 - : -
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Украина. Первая лига
06 августа 2023, 09:59 | Обновлено 06 августа 2023, 10:11
159
0

Первая лига. Матчи 2-го тура, 6 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 августа видеотрансляцию поединков 2-го тура Первой лиги

06 августа 2023, 09:59 | Обновлено 06 августа 2023, 10:11
159
0
Первая лига. Матчи 2-го тура, 6 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

6 августа проходят поединки 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 2-й тур, 6 августа

  • 14:00. Нива Тернополь – Прикарпатье
  • 14:30. Подолье Хмельницкий – Нива Бузовая
  • 15:30. Агробизнес – Металлист Харьков
  • 16:00. Виктория Сумы – Металлург Запорожье
  • 16:30. Хуст – Эпицентр Каменец-Подольский
  • 17:00. Карпаты Львов – Буковина Черновцы

Видеотрансляция матчей

14:00. Нива Тернополь – Прикарпатье

14:30. Подолье Хмельницкий – Нива Бузовая

15:30. Агробизнес – Металлист Харьков

16:00. Виктория Сумы – Металлург Запорожье

16:30. Хуст – Эпицентр Каменец-Подольский

17:00. Карпаты Львов – Буковина Черновцы

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Источник Sport.ua
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