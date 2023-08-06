Украина. Первая лига06 августа 2023, 09:59 | Обновлено 06 августа 2023, 10:11
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Первая лига. Матчи 2-го тура, 6 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 августа видеотрансляцию поединков 2-го тура Первой лиги
06 августа 2023, 09:59 | Обновлено 06 августа 2023, 10:11
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6 августа проходят поединки 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 2-й тур, 6 августа
- 14:00. Нива Тернополь – Прикарпатье
- 14:30. Подолье Хмельницкий – Нива Бузовая
- 15:30. Агробизнес – Металлист Харьков
- 16:00. Виктория Сумы – Металлург Запорожье
- 16:30. Хуст – Эпицентр Каменец-Подольский
- 17:00. Карпаты Львов – Буковина Черновцы
Видеотрансляция матчей
14:00. Нива Тернополь – Прикарпатье
14:30. Подолье Хмельницкий – Нива Бузовая
15:30. Агробизнес – Металлист Харьков
16:00. Виктория Сумы – Металлург Запорожье
16:30. Хуст – Эпицентр Каменец-Подольский
17:00. Карпаты Львов – Буковина Черновцы
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