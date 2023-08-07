Оболонь требует рассмотреть работу арбитра матча с Динамо

Новичок УПЛ «Оболонь» выступил с официальным обращением к УПЛ и комитету арбитров УАФ по поводу работы арбитра матча 2-го тура УПЛ против «Динамо» (2:4) Киев Юрия Иванова, которое в клубе считают предвзятым:

«ФК «Оболонь» обратился в УПЛ и Комитет арбитров УАФ с ходатайством рассмотреть работу и дать оценку действиям арбитров. Матч 2-го тура VBET Лиги обслуживала бригада арбитров во главе с Ивановым Юрием и арбитром VAR - Омельченко Александром.

Также ФК «Оболонь» просит объяснить, зачем клубам платить большие деньги за аренду системы VAR, если в поединках существует возможность допуска подобных грубых ошибок со стороны бригады арбитров на поле и арбитров VAR?».

Под обращением размещено видео, на котором разбираются самые резонансные с точки зрения арбитража эпизоды матча с «Динамо» с аргументацией на тему того, почему решение арбитра ошибочное: