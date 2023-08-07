Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Провожу больше времени в автобусе, чем дома»

Полузащитник «Динамо» Киев Виталий Буяльский рассказал о том, как много времени команда сейчас проводит в переездах:

«Я уже сам запутался, куда мы ездим. Мне кажется, что в автобусе я больше времени провожу, чем у себя дома. Не говоря уже о семье, родителях и родных.

Ездить в Бухарест будет короче? Я не знаю. В принципе, без разницы, что туда ехать 9 часов, что оттуда 9 часов. Нет разницы».

Напомним, в новом сезоне «Динамо» планирует проводить домашние матчи в еврокубках в Бухаресте. Домашний матч с «Арисом» в квалификации Лиги конференций пройдет 17 августа.

Матч УПЛ против «Металлиста 1925», который должен был состояться перед ответным матчем с «Арисом» 13 августа, перенесен на неопределенный срок.

В двух стартовых матчах нынешнего сезона УПЛ на счету Буяльского 2 гола и 3 ассиста.