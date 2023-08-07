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Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 17:28 | Обновлено 07 августа 2023, 17:31
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0

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Провожу больше времени в автобусе, чем дома»

Хавбек «Динамо» Киев – о логистических трудностях

07 августа 2023, 17:28 | Обновлено 07 августа 2023, 17:31
530
0
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Провожу больше времени в автобусе, чем дома»
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Полузащитник «Динамо» Киев Виталий Буяльский рассказал о том, как много времени команда сейчас проводит в переездах:

«Я уже сам запутался, куда мы ездим. Мне кажется, что в автобусе я больше времени провожу, чем у себя дома. Не говоря уже о семье, родителях и родных.

Ездить в Бухарест будет короче? Я не знаю. В принципе, без разницы, что туда ехать 9 часов, что оттуда 9 часов. Нет разницы».

Напомним, в новом сезоне «Динамо» планирует проводить домашние матчи в еврокубках в Бухаресте. Домашний матч с «Арисом» в квалификации Лиги конференций пройдет 17 августа.

Матч УПЛ против «Металлиста 1925», который должен был состояться перед ответным матчем с «Арисом» 13 августа, перенесен на неопределенный срок.

В двух стартовых матчах нынешнего сезона УПЛ на счету Буяльского 2 гола и 3 ассиста.

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Виталий Буяльский Динамо Киев
Источник Профутбол Digital
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