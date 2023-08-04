ОФИЦИАЛЬНО. Динамо примет Арис в Бухаресте

Стало известно, где киевское «Динамо» проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого «Ариса».

Игра пройдет в четверг, 17 августа, в Бухаресте на домашней арене местного «Рапида» – стадионе «Джулешти».

Столичный клуб сообщает, что информация о билетах на предстоящий поединок появится позже.

Неделей ранее, 10 августа, киевское «Динамо» сыграет с «Арисом» на выезде в Салониках на стадионе имени Клеантиса Викилидиса.