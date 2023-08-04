Лига чемпионов04 августа 2023, 15:43 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо примет Арис в Бухаресте
Игра пройдет в четверг, 17 августа
04 августа 2023, 15:43 |
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Стало известно, где киевское «Динамо» проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого «Ариса».
Игра пройдет в четверг, 17 августа, в Бухаресте на домашней арене местного «Рапида» – стадионе «Джулешти».
Столичный клуб сообщает, что информация о билетах на предстоящий поединок появится позже.
Неделей ранее, 10 августа, киевское «Динамо» сыграет с «Арисом» на выезде в Салониках на стадионе имени Клеантиса Викилидиса.
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