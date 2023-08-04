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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо примет Арис в Бухаресте
Лига чемпионов
04 августа 2023, 15:43 |
486
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо примет Арис в Бухаресте

Игра пройдет в четверг, 17 августа

04 августа 2023, 15:43 |
486
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо примет Арис в Бухаресте
ФК Рапид Бухарест

Стало известно, где киевское «Динамо» проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого «Ариса».

Игра пройдет в четверг, 17 августа, в Бухаресте на домашней арене местного «Рапида» – стадионе «Джулешти».

Столичный клуб сообщает, что информация о билетах на предстоящий поединок появится позже.

Неделей ранее, 10 августа, киевское «Динамо» сыграет с «Арисом» на выезде в Салониках на стадионе имени Клеантиса Викилидиса.

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Динамо Киев Арис Салоники Лига конференций Бухарест
Источник ФК Динамо Киев
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