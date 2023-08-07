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Чемпионат Украины
Агробизнес
06.08.2023 15:30 – FT 3 : 1
Металлист
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Украина. Первая лига
07 августа 2023, 11:31 | Обновлено 07 августа 2023, 11:38
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0

Видео голов и обзоры матчей 2-го тура Первой лиги

Вашему вниманию лучшие моменты поединков, который были сыграны в воскресенье, 6 августа

07 августа 2023, 11:31 | Обновлено 07 августа 2023, 11:38
185
0
Видео голов и обзоры матчей 2-го тура Первой лиги
ФК Карпаты Львов

В воскресенье, 6 августа, в первенстве Украины среди клубов Первой лиги сезона-2023/2024 были сыграны шесть поединков.

Лише по одному голу было забито во встречах тернопольской «Нивы» с «Прикарпатьем» и «Хуста» с «Эпицентром». Самой результативная игра состоялась в Волочиске, где местный «Агробизнес» обыграл «Металлист» со счетом 3:1.

Первая лига. 2-й тур

«Нива» Тернополь – «Прикарпатье» – 1:0

Гол: Хруставка (87)

«Агробизнес» – «Металлист» – 3:1

Голы: Равлик (26), Волков (57), Толочко (78 пенальти) – Тепляков (7)

«Виктория» – «Металлург» Запорожье – 1:1

Голы: Долинский (36), Сейтхалилов (48)

«Подолье» – «Нива» Бузовая – 0:2

Голы: Прокопчук (38), Паламар (80 пенальти)

«Хуст» – «Эпицентр» – 0:1

Гол: Горный (11)

«Карпаты» – «Буковина» – 2:1

Голы: Рябов (19), Невес (68) – Палагнюк (35)

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Толочко (Агробизнес).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Волков (Агробизнес).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Равлык (Агробизнес).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Тепляков (Металлист).
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Источник Sport.ua
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