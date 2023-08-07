Видео голов и обзоры матчей 2-го тура Первой лиги
Вашему вниманию лучшие моменты поединков, который были сыграны в воскресенье, 6 августа
В воскресенье, 6 августа, в первенстве Украины среди клубов Первой лиги сезона-2023/2024 были сыграны шесть поединков.
Лише по одному голу было забито во встречах тернопольской «Нивы» с «Прикарпатьем» и «Хуста» с «Эпицентром». Самой результативная игра состоялась в Волочиске, где местный «Агробизнес» обыграл «Металлист» со счетом 3:1.
Первая лига. 2-й тур
«Нива» Тернополь – «Прикарпатье» – 1:0
Гол: Хруставка (87)
«Агробизнес» – «Металлист» – 3:1
Голы: Равлик (26), Волков (57), Толочко (78 пенальти) – Тепляков (7)
«Виктория» – «Металлург» Запорожье – 1:1
Голы: Долинский (36), Сейтхалилов (48)
«Подолье» – «Нива» Бузовая – 0:2
Голы: Прокопчук (38), Паламар (80 пенальти)
«Хуст» – «Эпицентр» – 0:1
Гол: Горный (11)
«Карпаты» – «Буковина» – 2:1
Голы: Рябов (19), Невес (68) – Палагнюк (35)
События матча
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