Видео голов и обзоры матчей 2-го тура Первой лиги

В воскресенье, 6 августа, в первенстве Украины среди клубов Первой лиги сезона-2023/2024 были сыграны шесть поединков.

Лише по одному голу было забито во встречах тернопольской «Нивы» с «Прикарпатьем» и «Хуста» с «Эпицентром». Самой результативная игра состоялась в Волочиске, где местный «Агробизнес» обыграл «Металлист» со счетом 3:1.

Первая лига. 2-й тур

«Нива» Тернополь – «Прикарпатье» – 1:0

Гол: Хруставка (87)

«Агробизнес» – «Металлист» – 3:1

Голы: Равлик (26), Волков (57), Толочко (78 пенальти) – Тепляков (7)

«Виктория» – «Металлург» Запорожье – 1:1

Голы: Долинский (36), Сейтхалилов (48)

«Подолье» – «Нива» Бузовая – 0:2

Голы: Прокопчук (38), Паламар (80 пенальти)

«Хуст» – «Эпицентр» – 0:1

Гол: Горный (11)

«Карпаты» – «Буковина» – 2:1

Голы: Рябов (19), Невес (68) – Палагнюк (35)