Другие новости07 августа 2023, 09:12 | Обновлено 07 августа 2023, 09:49
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Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5). Как Месси спас Кривцова и Ко. Видео
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка лиг 2023
07 августа 2023, 09:12 | Обновлено 07 августа 2023, 09:49
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Дубль аргентинского форварда Лионеля Месси помог Интеру из Майами выйти в четвертьфинал Кубка лиг 2023.
В матче 1/8 финала Кубка лиг команда из Флориды победила Даллас в серии пенальти (4:4 пен. 5:3).
Кубок лиг 2023. 1/8 финала, 7 августа
Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5)
Голы: Киньон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тейлор, 68 (пен) – Месси, 6, 85, Кремаски, 65, Фарфан, 80 (автогол).
Видеообзор матча:
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Як Кривцов не намагався, проти Мессі, навіть він безсилий
В Саудівській Аравії забивав би не менше, але такого задоволення при напівпорожніх трибунах точно би не отримував. Американський глядач вміє цінувати шоу.
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