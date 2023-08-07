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07 августа 2023, 09:12 | Обновлено 07 августа 2023, 09:49
2653
2

Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5). Как Месси спас Кривцова и Ко. Видео

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка лиг 2023

07 августа 2023, 09:12 | Обновлено 07 августа 2023, 09:49
2653
2
Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5). Как Месси спас Кривцова и Ко. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

Дубль аргентинского форварда Лионеля Месси помог Интеру из Майами выйти в четвертьфинал Кубка лиг 2023.

В матче 1/8 финала Кубка лиг команда из Флориды победила Даллас в серии пенальти (4:4 пен. 5:3).

Кубок лиг 2023. 1/8 финала, 7 августа

Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5)

Голы: Киньон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тейлор, 68 (пен) – Месси, 6, 85, Кремаски, 65, Фарфан, 80 (автогол).

Видеообзор матча:

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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inoj
Як Кривцов не намагався, проти Мессі, навіть він безсилий
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+1
introvert
В Саудівській Аравії забивав би не менше, але такого задоволення при напівпорожніх трибунах точно би не отримував. Американський глядач вміє цінувати шоу.
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0
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