Тренер Тоттенхэма: «Мы вели игру на половине поля Шахтера»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма Анге Постекоглу» прокомментировал товарищескую игру своей команды с донецким «Шахтером», закончившуюся со счетом 5:1 в пользу «шпор».

«Были элементы, которыми я не был доволен, особенно в последние пять минут первого тайма.

Смотрите, это не проблема игроков. Это еще мои проблемы. Мы работаем над тем, как играть, и я чувствовал, что в последние пять минут мы пытаемся играть, ожидая перерыва, и это просто не часть того, кем мы являемся. Это зависит от меня, чтобы убедить игроков, что мы не можем использовать такой подход. Если мы хотим быть такой командой, мы должны быть такой командой все время, забывать счет на табло, забывать сколько времени осталось, просто продолжать быть неумолимыми.

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Был отличный ответ ребят во втором тайме. Они показали, что, когда мы будем делать это так, мы будем убедительной командой. Но эта маленькая пятиминутная ситуация показала мне, что нам еще долгий путь.

Второй тайм был гораздо лучше, мы вели игру на половине поля соперника, не давали им выйти.

Они немного устали, потому что когда ты играешь в футбол в высоком темпе, это давит на оппонента и мы должны понимать, что когда мы пытаемся сделать передышку, мы также даем передышку оппоненту. Мы не хотим этого делать».

О присутствовавших на матче 5 тысяч болельщиков и поддержке Украины: «Это было приятно. Я не был на стадионе по сей день. Я намеренно держался в стороне, я хотел попробовать это в день матча. Какой отличный матч, 56 тысяч на товарищеской игре, за большое дело и отличную атмосферу», – сказал Постекоглу.