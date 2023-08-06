Игорь ЖАБЧЕНКО: «Задача одна: побеждать в каждом матче»

После двух туров в группе «А» Первой лиги лидерство неожиданно захватила бузовская «Нива». В активе новичка Первой лиги – шесть очков, как и у «Карпат», тернопольской «Нивы», «Эпицентра», но лучшее соотношение забитых и пропущенных мячей.

- На старте мы выясняли отношения с двумя командами из Хмельницкой области, - сказал главный тренер бузовчан Игорь Жабченко корреспонденту Sport.ua. - Конечно, труднее далась победа над «Агробизнесом», сегодня с «Подольем» уверенно диктовали условия и заслуженно победили - 2:0.

– Клубное руководство уже определилось с задачами на сезон?

– Еще нет, присматривается, анализирует. Я ведь с подопечными решили, что нужно побеждать в каждом матче. Пока все идет по графику.

– Но ведь во втором раунде Кубка Украины «Нива» неожиданно уступила дебютанту соревнований среди мастеров – ФК «ЮКСА».

-Во-первых, это разные турниры. Для нас в приоритете – первенство. Во-вторых, мы проиграли в серии послематчевых пенальти, хотя в основное время были ближе к победе. Возможно, ребята недооценили оппонента, поэтому сегодня в Хмельницком горели желанием реабилитироваться.

– Селекционная работа еще продолжается?

– С основной обоймой игроков мы уже определились. Но если в поле зрения наших скаутов попадет искусный исполнитель, то почему бы ему не дать шанс.

- В следующем туре «Нива» будет принимать одноклубников из Тернополя, так пока выступающих без потерь.

- Знаете, для нас не важно с кем играть: с лидером или аутсайдером. Повторяю, мы настроены серьезно.