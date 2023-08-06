Циципас рассказал о своей главной цели в карьере

Греческий теннисист Стефанос Циципас, который занимает 5-е место в мировом рейтинге, после победы на турнире ATP 250 в Лос-Кабосе (Мексика) признался, что намерен превзойти наивысшее достижение в мировом реестре испанки Паулы Бадосы. Циципас и Бадоса, как известно, состоят в романтических отношениях.

Стоит напомнить, что в апреле прошлого года Бадоса поднялась на вторую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом Циципаса является третья позиция в рейтинге ATP в 2021 году.

«Моя цель — превзойти лучший результат Паулы в мировом рейтинге. Положительный момент в наших отношениях заключается в том, что мы конкурируем друг с другом в здоровом смысле, поэтому я надеюсь повторить ее лучший результат или даже подняться выше. Прямо сейчас я нахожусь в хорошей позиции, чтобы добраться до цели, но она по-прежнему далека», – заявил Циципас.