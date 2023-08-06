Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Циципас рассказал о своей главной цели в карьере
ATP
06 августа 2023, 14:03 | Обновлено 06 августа 2023, 14:18
145
0

Циципас рассказал о своей главной цели в карьере

Грек поделился планами

06 августа 2023, 14:03 | Обновлено 06 августа 2023, 14:18
145
0
Циципас рассказал о своей главной цели в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас, который занимает 5-е место в мировом рейтинге, после победы на турнире ATP 250 в Лос-Кабосе (Мексика) признался, что намерен превзойти наивысшее достижение в мировом реестре испанки Паулы Бадосы. Циципас и Бадоса, как известно, состоят в романтических отношениях.

Стоит напомнить, что в апреле прошлого года Бадоса поднялась на вторую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом Циципаса является третья позиция в рейтинге ATP в 2021 году.

«Моя цель — превзойти лучший результат Паулы в мировом рейтинге. Положительный момент в наших отношениях заключается в том, что мы конкурируем друг с другом в здоровом смысле, поэтому я надеюсь повторить ее лучший результат или даже подняться выше. Прямо сейчас я нахожусь в хорошей позиции, чтобы добраться до цели, но она по-прежнему далека», – заявил Циципас.

По теме:
Первый титул на харде. Циципас оформил 12-ю победу над демоном в Лос-Кабосе
Сенсационный Юбенкс. Стали известны все участники 1/4 финала Уимблдона-2023
Юбенкс впервые вышел в 1/4 финала турнира Grand Slam, обыграв Циципаса
Стефанос Циципас Паула Бадоса
Источник ATP Tour
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Демарш Сикана, медосмотр Довбика, победы ЛНЗ и Александрии, Game4Ukraine
Футбол | 06 августа 2023, 04:44 0
Демарш Сикана, медосмотр Довбика, победы ЛНЗ и Александрии, Game4Ukraine
Демарш Сикана, медосмотр Довбика, победы ЛНЗ и Александрии, Game4Ukraine

Главные новости на Sport.ua за 5 августа

Бешикташ сделал предложение по Малиновскому. Торино хочет арендовать игрока
Футбол | 06 августа 2023, 09:44 5
Бешикташ сделал предложение по Малиновскому. Торино хочет арендовать игрока
Бешикташ сделал предложение по Малиновскому. Торино хочет арендовать игрока

Итальянский клуб предлагает «Марселю» 9 млн евро за Руслана

ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
Футбол | 05.08.2023, 16:44
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 06.08.2023, 11:29
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
ВИДЕО. Как Костюк уступила россиянке в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
Теннис | 05.08.2023, 11:01
ВИДЕО. Как Костюк уступила россиянке в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
ВИДЕО. Как Костюк уступила россиянке в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
05.08.2023, 22:20 18
Футбол
Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча
Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча
04.08.2023, 20:29 7
Футбол
Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины
Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины
04.08.2023, 13:34 5
Футбол
В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса
В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса
04.08.2023, 13:55 75
Футбол
С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
05.08.2023, 10:56 17
Теннис
Две украинки в списке. Известны четвертьфиналистки в Вашингтоне
Две украинки в списке. Известны четвертьфиналистки в Вашингтоне
04.08.2023, 08:59 8
Теннис
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
05.08.2023, 22:06 9
Футбол
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
04.08.2023, 20:22 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем