В воскресенье, 6 августа, состоится матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Черноморец».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Черноморец».