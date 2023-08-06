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Чемпионат Украины
Колос К
06.08.2023 17:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 03:55 |
37
0

Колос – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 августа в 17:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги

06 августа 2023, 03:55 |
37
0
Колос – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

В воскресенье, 6 августа, состоится матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Черноморец».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Черноморец».

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Источник Sport.ua
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