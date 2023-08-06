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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 02:59 |
41
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Черноморец

Поединок состоится в Ковалевке

06 августа 2023, 02:59 |
41
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Черноморец
ФК Колос

В воскресенье, 5 августа, пройдет матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Черноморец».

Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин. Начало встречи в 17:00.

«Колос» – «Черноморец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Черноморец».

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Источник Sport.ua
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