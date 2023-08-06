В воскресенье, 5 августа, пройдет матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Черноморец».

Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин. Начало встречи в 17:00.

«Колос» – «Черноморец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Черноморец».