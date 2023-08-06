Украина. Премьер лига06 августа 2023, 02:59 |
41
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Черноморец
Поединок состоится в Ковалевке
06 августа 2023, 02:59 |
41
0
В воскресенье, 5 августа, пройдет матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Черноморец».
Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин. Начало встречи в 17:00.
«Колос» – «Черноморец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Черноморец».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 августа 2023, 22:06 4
Подопечные Руслана Ротаня в новом сезоне стартовали с двух побед
Футбол | 05 августа 2023, 16:44 21
Sport.ua вспоминает подробности трансфера капитана «Динамо» в Лондон
Футбол | 05.08.2023, 22:29
Футбол | 05.08.2023, 22:20
Футбол | 05.08.2023, 13:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.08.2023, 19:15 2
05.08.2023, 10:56 17
04.08.2023, 17:40 21
04.08.2023, 09:10 24
04.08.2023, 13:55 75
04.08.2023, 08:59 8
04.08.2023, 21:16 26
04.08.2023, 16:14 36