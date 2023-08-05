В воскресенье, 6 августа, состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Кривбасс». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 17:00.

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«Заря» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Кривбасс»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».