Украина. Премьер лига05 августа 2023, 23:35 | Обновлено 05 августа 2023, 23:58
76
0
Заря – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 августа в 17:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-Лиги
05 августа 2023, 23:35 | Обновлено 05 августа 2023, 23:58
76
0
В воскресенье, 6 августа, состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Кривбасс». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Заря» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Кривбасс»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 августа 2023, 22:06 6
Украинец в ближайшее время будет представлен в качестве новичка каталонцев
Футбол | 05 августа 2023, 08:30 22
Валерий Василенко – о неожиданном камбеке, не особо вписывающемся в логику
Бокс | 05.08.2023, 18:41
Футбол | 05.08.2023, 16:59
Футбол | 05.08.2023, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.08.2023, 08:10
04.08.2023, 16:14 36
04.08.2023, 09:20 33
04.08.2023, 20:22 3
04.08.2023, 09:19 12
04.08.2023, 17:40 20
05.08.2023, 13:45 24
Теннис