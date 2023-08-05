Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Заря
06.08.2023 17:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 23:35 | Обновлено 05 августа 2023, 23:58
76
0

Заря – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 августа в 17:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-Лиги

05 августа 2023, 23:35 | Обновлено 05 августа 2023, 23:58
76
0
Заря – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 6 августа, состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Кривбасс». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Заря» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Кривбасс»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Днепр-1 – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Полесье
Днепр-1 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Кривбасс Кривой Рог Заря - Кривбасс смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Футбол | 05 августа 2023, 22:06 6
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба

Украинец в ближайшее время будет представлен в качестве новичка каталонцев

Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
Футбол | 05 августа 2023, 08:30 22
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно

Валерий Василенко – о неожиданном камбеке, не особо вписывающемся в логику

Отец Фьюри: «Тайсон будет драться с Усиком, это вопрос времени»
Бокс | 05.08.2023, 18:41
Отец Фьюри: «Тайсон будет драться с Усиком, это вопрос времени»
Отец Фьюри: «Тайсон будет драться с Усиком, это вопрос времени»
Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай
Футбол | 05.08.2023, 16:59
Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай
Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай
ЗИНЧЕНКО: «Месседж для мира – много больших имен поддерживают нас»
Футбол | 05.08.2023, 23:59
ЗИНЧЕНКО: «Месседж для мира – много больших имен поддерживают нас»
ЗИНЧЕНКО: «Месседж для мира – много больших имен поддерживают нас»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
04.08.2023, 08:10
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
04.08.2023, 16:14 36
Футбол
СКРИПНИК: Не надо в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны
СКРИПНИК: Не надо в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны
04.08.2023, 09:20 33
Футбол
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
04.08.2023, 20:22 3
Футбол
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
04.08.2023, 09:19 12
Футбол
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
04.08.2023, 17:40 20
Футбол
Источник: форвард Шахтера Сикан не хочет продлевать контракт с клубом
Источник: форвард Шахтера Сикан не хочет продлевать контракт с клубом
05.08.2023, 13:45 24
Футбол
Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне
Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне
05.08.2023, 10:10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем