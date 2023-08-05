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Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 21:49 | Обновлено 05 августа 2023, 22:27
367
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Кривбасс

В Киевской области на стадионе «Левый берег» состоится поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги

05 августа 2023, 21:49 | Обновлено 05 августа 2023, 22:27
367
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Кривбасс
УПЛ

В воскресенье, 6 августа, состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Кривбасс».

Поединок пройдет на стадионе «Левый берег» урочище «Млиново» Бориспольского района Киевской области и судить его будет арбитр из Киевской области Николай Балакин. Начало матча в 17.00.

«Заря» – «Кривбасс» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Кривбасс», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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