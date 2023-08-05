Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Минай
05.08.2023 15:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 08:10 | Обновлено 05 августа 2023, 08:11
324
0

Минай – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите онлайн игру 2 тура 5 августа в 15:00

05 августа 2023, 08:10 | Обновлено 05 августа 2023, 08:11
324
0
Минай – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Минай

В субботу, 5 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и черкасский «ЛНЗ». Матч пройдет в селе Минай на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Минай - ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне и Спорт 1, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «ЛНЗ».

Favbet
Сделать ставку Сделать ставку
Vbet
Сделать ставку Сделать ставку
По теме:
Победа над Оболонью стала юбилейной для тренера Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – ЛНЗ
БАРАНКА: «УПЛ рискует вернуться во времена, когда шла игра на контору»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай ЛНЗ Черкассы Минай - ЛНЗ смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 04 августа 2023, 08:10 0
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!

Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами

Костюк проиграла действующей чемпионке в Вашингтоне
Теннис | 04 августа 2023, 23:31 19
Костюк проиграла действующей чемпионке в Вашингтоне
Костюк проиграла действующей чемпионке в Вашингтоне

Марта в двух сетах уступила Людмиле Самсоновой

Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь
Футбол | 04.08.2023, 18:59
Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь
Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь
В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса
Футбол | 04.08.2023, 13:55
В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса
В Комитете арбитров УАФ пояснили эпизод с голом Матвиенко в ворота Вереса
ПСВ минимально обыграл Фейеноорд и завоевал Суперкубок Нидерландов
Футбол | 05.08.2023, 00:23
ПСВ минимально обыграл Фейеноорд и завоевал Суперкубок Нидерландов
ПСВ минимально обыграл Фейеноорд и завоевал Суперкубок Нидерландов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
03.08.2023, 19:10 28
Футбол
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
03.08.2023, 23:23 15
Футбол
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
04.08.2023, 20:22 3
Футбол
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
03.08.2023, 22:03 9
Футбол
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
03.08.2023, 21:58 127
Футбол
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
04.08.2023, 09:33 3
Теннис
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
03.08.2023, 08:18 7
Теннис
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
03.08.2023, 11:32 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем