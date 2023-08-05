Украина. Премьер лига05 августа 2023, 08:02 | Обновлено 05 августа 2023, 08:03
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – ЛНЗ
Игра начнется 5 августа в 15:00
05 августа 2023, 08:02 | Обновлено 05 августа 2023, 08:03
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В субботу, 5 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и черкасский «ЛНЗ». Матч пройдет в селе Минай на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Минай - ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне и Спорт 1, а также на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «ЛНЗ».
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