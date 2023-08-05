Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женский Евро-2025. Шанс для Украины: стал известен формат квалификации
Украина. Первая лига
05 августа 2023, 05:41 | Обновлено 05 августа 2023, 06:00
120
0

Женский Евро-2025. Шанс для Украины: стал известен формат квалификации

22 сентября сборная Украины начнет выступления в Лиге наций

05 августа 2023, 05:41 | Обновлено 05 августа 2023, 06:00
120
0
Женский Евро-2025. Шанс для Украины: стал известен формат квалификации
УЕФА

22 сентября национальная женская сборная Украины стартует в следующем для нее официальном турнире – групповом раунде Лиги В первого в истории розыгрыша Лиги наций.

Сине-желтые выступят в группе В3, где в два круга будут соревноваться с командами Польши, Сербии и Греции. Откроет для себя соревнование украинская сборная домашним матчем с Сербией.

Как Лига наций 2023/24 связана с Евро-2025? Отборочный цикл Евро-2025 начнется весной 2024 года после завершения Лиги наций 2023/24 и состоит из группового этапа и плей-офф. Групповой этап европейской квалификации будет проходить в том же формате, что и Лига наций, с командами, разделенными на три лиги: Лигу A с 16 командами, Лигу B с 16 командами и Лигу C с остальными командами. И вот здесь важно: стартовая позиция каждого участника в лигах в отборе к Евро-2025 будет определяться именно на основе результатов Лиги наций 2023/24.

Какие задачи будут решать участники группы В3 Лиги наций 2023/24? Четыре победителя групп Лиги В Лиги наций 2023/24 переходят в Лигу А отбора Евро-2025.

Четыре команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах против сборных, которые займут третьи места в Лиге А. Победители сыграют в Лиге А отбора Евро-2025; проигравшие команды сыграют в Лиге B.

Три лучших команды, которые займут третье место, сыграют в стыковых матчах против трех лучших команд, которые займут вторые места в Лиге C. Победители сыграют в Лиге B в рамках европейской квалификации; проигравшие команды сыграют в Лиге C.

Команда с самым низким рейтингом среди занявших третье место и четыре команды, занявшие четвертые места, переходят в Лигу C.

Как попасть на Евро-2025 в Швейцарии? Распределение путевок на Евро-2025 будет происходить по итогам следующего лигового цикла. В финальный турнир сразу попадут 8 лучших команд в Лиге A (первые и вторые места). Если страна-организатор, Швейцария, не пройдет квалификацию, ей все равно будет гарантирована путевка.

Оставшиеся пропуски будут разыграны в двух раундах плей-офф. В первом раунде команды, которые займут третье и четвертое места в Лиге А, сыграют с победителями групп и тремя лучшими командами, которые займут вторые места в Лиге С. 8 победителей проходят во второй раунд.

Четыре победителя групп и два лучших коллектива, которые займут вторые места в Лиге B, сыграют против остальных двух команд, которые займут вторые места, и четырех команд, которые займут третье место в Лиге B. Шесть победителей выходят во второй раунд.

Во втором раунде 14 сборных непосредственно разыграют 7 путевок в финальный турнир Евро-2025, где в общей сложности должны выступить 16 участников.

Состав групп женской Лиги наций 2023/24

Лига А

  • Группа А1: Англия, Нидерланды, Бельгия, Шотландия
  • Группа А2: Франция, Норвегия, Австрия, Португалия
  • Группа А3: Германия, Дания, Исландия, Уэльс
  • Группа А4: Швеция, Испания, Италия, Швейцария

Лига В

  • Группа В1: Ирландия, Северная Ирландия, Венгрия, Албания
  • Группа В2: Финляндия, Румыния, Словакия, Хорватия
  • Группа В3: Польша, Сербия, Греция
  • Группа В4: Чехия, Словения, Босния и Герцеговина, беларусь

Лига С

  • Группа С1: Мальта, Молдова, Латвия, Андорра
  • Группа С2: Турция, Люксембург, Литва, Грузия
  • Группа С3: Азербайджан, Черногория, Кипр, Фарерские острова
  • Группа С4: Израиль, Эстония, Казахстан, Армения
  • Группа С5: Северная Македония, Косово, Болгария
По теме:
Источник: Луис Кортес покинет женскую футбольную сборную Украины
Определено место проведения стартового матча Украины в женской Лиге наций
Названы город и стадион, где Украина и Польша сыграют в женской Лиге наций
чемпионат Европы по футболу среди женщин женская сборная Украины по футболу Лига наций по футболу среди женщин
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
Футбол | 04 августа 2023, 09:10 20
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды

Украина занимает 14-ю позицию в пятилетнем рейтинге УЕФА

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Были проблемы и у защитников, и у вратаря»
Футбол | 04 августа 2023, 20:05 5
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Были проблемы и у защитников, и у вратаря»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Были проблемы и у защитников, и у вратаря»

Тренер «Динамо» Киев – о победе над «Оболонью»

Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Футбол | 04.08.2023, 20:22
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой форвард перешел из Шахтера в Александрию
Футбол | 04.08.2023, 22:39
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой форвард перешел из Шахтера в Александрию
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой форвард перешел из Шахтера в Александрию
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
Футбол | 04.08.2023, 16:14
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
03.08.2023, 23:59 5
Теннис
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
03.08.2023, 06:39 5
Футбол
Джордан продал свой клуб в НБА за 3 миллиарда
Джордан продал свой клуб в НБА за 3 миллиарда
03.08.2023, 21:20 3
Баскетбол
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
03.08.2023, 19:10 28
Футбол
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
03.08.2023, 21:58 127
Футбол
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
03.08.2023, 08:18 7
Теннис
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
03.08.2023, 22:03 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем