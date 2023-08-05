Женский Евро-2025. Шанс для Украины: стал известен формат квалификации

22 сентября национальная женская сборная Украины стартует в следующем для нее официальном турнире – групповом раунде Лиги В первого в истории розыгрыша Лиги наций.

Сине-желтые выступят в группе В3, где в два круга будут соревноваться с командами Польши, Сербии и Греции. Откроет для себя соревнование украинская сборная домашним матчем с Сербией.

Как Лига наций 2023/24 связана с Евро-2025? Отборочный цикл Евро-2025 начнется весной 2024 года после завершения Лиги наций 2023/24 и состоит из группового этапа и плей-офф. Групповой этап европейской квалификации будет проходить в том же формате, что и Лига наций, с командами, разделенными на три лиги: Лигу A с 16 командами, Лигу B с 16 командами и Лигу C с остальными командами. И вот здесь важно: стартовая позиция каждого участника в лигах в отборе к Евро-2025 будет определяться именно на основе результатов Лиги наций 2023/24.

Какие задачи будут решать участники группы В3 Лиги наций 2023/24? Четыре победителя групп Лиги В Лиги наций 2023/24 переходят в Лигу А отбора Евро-2025.

Четыре команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах против сборных, которые займут третьи места в Лиге А. Победители сыграют в Лиге А отбора Евро-2025; проигравшие команды сыграют в Лиге B.

Три лучших команды, которые займут третье место, сыграют в стыковых матчах против трех лучших команд, которые займут вторые места в Лиге C. Победители сыграют в Лиге B в рамках европейской квалификации; проигравшие команды сыграют в Лиге C.

Команда с самым низким рейтингом среди занявших третье место и четыре команды, занявшие четвертые места, переходят в Лигу C.

Как попасть на Евро-2025 в Швейцарии? Распределение путевок на Евро-2025 будет происходить по итогам следующего лигового цикла. В финальный турнир сразу попадут 8 лучших команд в Лиге A (первые и вторые места). Если страна-организатор, Швейцария, не пройдет квалификацию, ей все равно будет гарантирована путевка.

Оставшиеся пропуски будут разыграны в двух раундах плей-офф. В первом раунде команды, которые займут третье и четвертое места в Лиге А, сыграют с победителями групп и тремя лучшими командами, которые займут вторые места в Лиге С. 8 победителей проходят во второй раунд.

Четыре победителя групп и два лучших коллектива, которые займут вторые места в Лиге B, сыграют против остальных двух команд, которые займут вторые места, и четырех команд, которые займут третье место в Лиге B. Шесть победителей выходят во второй раунд.

Во втором раунде 14 сборных непосредственно разыграют 7 путевок в финальный турнир Евро-2025, где в общей сложности должны выступить 16 участников.

Состав групп женской Лиги наций 2023/24

Лига А

Группа А1: Англия, Нидерланды, Бельгия, Шотландия

Группа А2: Франция, Норвегия, Австрия, Португалия

Группа А3: Германия, Дания, Исландия, Уэльс

Группа А4: Швеция, Испания, Италия, Швейцария

Лига В

Группа В1: Ирландия, Северная Ирландия, Венгрия, Албания

Группа В2: Финляндия, Румыния, Словакия, Хорватия

Группа В3: Польша, Сербия, Греция

Группа В4: Чехия, Словения, Босния и Герцеговина, беларусь

Лига С