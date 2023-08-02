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Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 21:23 | Обновлено 02 августа 2023, 21:35
300
0

Источник: Луис Кортес покинет женскую футбольную сборную Украины

Испанец уйдет по окончанию контракта, рассчитанного до 31 августа 2023 года

02 августа 2023, 21:23 | Обновлено 02 августа 2023, 21:35
300
0
Источник: Луис Кортес покинет женскую футбольную сборную Украины
УАФ. Луис Кортес

Испанский специалист Луис Кортес вскоре покинет пост главного тренера женской сборной Украины по футболу, информирует Sport.es.

Наставник уже сообщил УАФ, что он уйдет из сборной по окончанию контракта, рассчитанного до 31 августа 2023 года.

Причиной такого решения Кортеса является длительная война в Украине. Кроме того, по мнению испанца, в команде не хватает конкуренции.

Испанец возглавил женскую сборную Украины в ноябре 2021 года. Под его руководством сине-желтая команда не сумела отобраться на чемпионат мира 2023.

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Луис Кортес женская сборная Украины по футболу отставка
Источник Sport.es
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