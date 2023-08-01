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Лига наций
01 августа 2023, 14:00 | Обновлено 01 августа 2023, 14:07
264
0

Определено место проведения стартового матча Украины в женской Лиге наций

Украинки в 1-м туре примут сборную Сербии

01 августа 2023, 14:00 | Обновлено 01 августа 2023, 14:07
264
0
Определено место проведения стартового матча Украины в женской Лиге наций
УАФ

Стало известно место проведения матча 1-го тура женской Лиги наций УЕФА между сборной Украины и командой Сербии.

Игра Украина – Сербия, согласно календарю игр, состоится 22 сентября 2023 года в польском городе Старогард-Гданский.

Команды выяснят отношения на поле местного стадиона имени Казимежа Дейна.

Время начала матч будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее были названы город и стадион, где Украина и Польша сыграют во 2-м туре женской Лиге наций.

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