Лига наций01 августа 2023, 14:00 | Обновлено 01 августа 2023, 14:07
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Определено место проведения стартового матча Украины в женской Лиге наций
Украинки в 1-м туре примут сборную Сербии
01 августа 2023, 14:00 | Обновлено 01 августа 2023, 14:07
264
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Стало известно место проведения матча 1-го тура женской Лиги наций УЕФА между сборной Украины и командой Сербии.
Игра Украина – Сербия, согласно календарю игр, состоится 22 сентября 2023 года в польском городе Старогард-Гданский.
Команды выяснят отношения на поле местного стадиона имени Казимежа Дейна.
Время начала матч будет сообщено дополнительно.
Напомним, ранее были названы город и стадион, где Украина и Польша сыграют во 2-м туре женской Лиге наций.
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