Определено место проведения стартового матча Украины в женской Лиге наций

Стало известно место проведения матча 1-го тура женской Лиги наций УЕФА между сборной Украины и командой Сербии.

Игра Украина – Сербия, согласно календарю игр, состоится 22 сентября 2023 года в польском городе Старогард-Гданский.

Команды выяснят отношения на поле местного стадиона имени Казимежа Дейна.

Время начала матч будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее были названы город и стадион, где Украина и Польша сыграют во 2-м туре женской Лиге наций.