Названы город и стадион, где Украина и Польша сыграют в женской Лиге наций
Матч 2-го тура Лиги наций пройдет в Гдыне 26 сентября в 19:00 по Киеву
Национальная женская сборная Украины в сентябре начнет соревнования в групповом раунде Лиги B первого в истории розыгрыша Лиги наций.
Сине-желтые выступят в группе В3, где сразятся с командами Польши, Сербии и Греции.
Как сообщил Польский футбольный союз, матч 2-го тура Польша – Украина состоится 26 сентября в 19:00 по киевскому времени.
Будет принимать игру городской стадион в Гдыне. Билеты на матч можно будет приобрести через сайт bilety.laczynaspilka.pl
Женская Лига наций по футболу 2023/24
Группа В3
1 тур, 22.09.2023
- Украина – Сербия
- Греция – Польша
2 тур, 26.09.2023
- Польша – Украина
- Сербия – Греция
3 тур, 27.10.2023
- Греция – Украина
- Польша – Сербия
4 тур, 31.10.2023
- Украина – Греция
- Сербия – Польша
5 тур, 01.12.2023
- Украина – Польша
- Греция – Сербия
6 тур, 05.12.2023
- Сербия – Украина
- Польша – Греция
Состав команд женской Лиги наций 2023/24
Лига А
- Группа А1: Англия, Нидерланды, Бельгия, Шотландия
- Группа А2: Франция, Норвегия, Австрия, Португалия
- Группа А3: Германия, Дания, Исландия, Уэльс
- Группа А4: Швеция, Испания, Италия, Швейцария
Лига В
- Группа В1: Ирландия, Северная Ирландия, Венгрия, Албания
- Группа В2: Финляндия, Румыния, Словакия, Хорватия
- Группа В3: Польша, Сербия, Украина, Греция
- Группа В4: Чехия, Словения, Босния и Герцеговина, беларусь
Лига С
- Группа С1: Мальта, Молдова, Латвия, Андорра
- Группа С2: Турция, Люксембург, Литва, Грузия
- Группа С3: Азербайджан, Черногория, Кипр, Фарерские острова
- Группа С4: Израиль, Эстония, Казахстан, Армения
- Группа С5: Северная Македония, Косово, Болгария
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