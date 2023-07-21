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Лига наций
21 июля 2023, 00:23 | Обновлено 21 июля 2023, 00:34
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0

Названы город и стадион, где Украина и Польша сыграют в женской Лиге наций

Матч 2-го тура Лиги наций пройдет в Гдыне 26 сентября в 19:00 по Киеву

21 июля 2023, 00:23 | Обновлено 21 июля 2023, 00:34
71
0
Названы город и стадион, где Украина и Польша сыграют в женской Лиге наций
womensfootball.com.ua

Национальная женская сборная Украины в сентябре начнет соревнования в групповом раунде Лиги B первого в истории розыгрыша Лиги наций.

Сине-желтые выступят в группе В3, где сразятся с командами Польши, Сербии и Греции.

Как сообщил Польский футбольный союз, матч 2-го тура Польша – Украина состоится 26 сентября в 19:00 по киевскому времени.

Будет принимать игру городской стадион в Гдыне. Билеты на матч можно будет приобрести через сайт bilety.laczynaspilka.pl

Женская Лига наций по футболу 2023/24

Группа В3

1 тур, 22.09.2023

  • Украина – Сербия
  • Греция – Польша

2 тур, 26.09.2023

  • Польша – Украина
  • Сербия – Греция

3 тур, 27.10.2023

  • Греция – Украина
  • Польша – Сербия

4 тур, 31.10.2023

  • Украина – Греция
  • Сербия – Польша

5 тур, 01.12.2023

  • Украина – Польша
  • Греция – Сербия

6 тур, 05.12.2023

  • Сербия – Украина
  • Польша – Греция

Состав команд женской Лиги наций 2023/24

Лига А

  • Группа А1: Англия, Нидерланды, Бельгия, Шотландия
  • Группа А2: Франция, Норвегия, Австрия, Португалия
  • Группа А3: Германия, Дания, Исландия, Уэльс
  • Группа А4: Швеция, Испания, Италия, Швейцария

Лига В

  • Группа В1: Ирландия, Северная Ирландия, Венгрия, Албания
  • Группа В2: Финляндия, Румыния, Словакия, Хорватия
  • Группа В3: Польша, Сербия, Украина, Греция
  • Группа В4: Чехия, Словения, Босния и Герцеговина, беларусь

Лига С

  • Группа С1: Мальта, Молдова, Латвия, Андорра
  • Группа С2: Турция, Люксембург, Литва, Грузия
  • Группа С3: Азербайджан, Черногория, Кипр, Фарерские острова
  • Группа С4: Израиль, Эстония, Казахстан, Армения
  • Группа С5: Северная Македония, Косово, Болгария
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Источник Украинская ассоциация футбола
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