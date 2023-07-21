Названы город и стадион, где Украина и Польша сыграют в женской Лиге наций

Национальная женская сборная Украины в сентябре начнет соревнования в групповом раунде Лиги B первого в истории розыгрыша Лиги наций.

Сине-желтые выступят в группе В3, где сразятся с командами Польши, Сербии и Греции.

Как сообщил Польский футбольный союз, матч 2-го тура Польша – Украина состоится 26 сентября в 19:00 по киевскому времени.

Будет принимать игру городской стадион в Гдыне. Билеты на матч можно будет приобрести через сайт bilety.laczynaspilka.pl

Женская Лига наций по футболу 2023/24

Группа В3

1 тур, 22.09.2023

Украина – Сербия

Греция – Польша

2 тур, 26.09.2023

Польша – Украина

Сербия – Греция

3 тур, 27.10.2023

Греция – Украина

Польша – Сербия

4 тур, 31.10.2023

Украина – Греция

Сербия – Польша

5 тур, 01.12.2023

Украина – Польша

Греция – Сербия

6 тур, 05.12.2023

Сербия – Украина

Польша – Греция

Состав команд женской Лиги наций 2023/24

Лига А

Группа А1: Англия, Нидерланды, Бельгия, Шотландия

Группа А2: Франция, Норвегия, Австрия, Португалия

Группа А3: Германия, Дания, Исландия, Уэльс

Группа А4: Швеция, Испания, Италия, Швейцария

Лига В

Группа В1: Ирландия, Северная Ирландия, Венгрия, Албания

Группа В2: Финляндия, Румыния, Словакия, Хорватия

Группа В3: Польша, Сербия, Украина , Греция

, Греция Группа В4: Чехия, Словения, Босния и Герцеговина, беларусь

Лига С