Украинки узнали соперниц по Лиге наций УЕФА-2023/2024
Сборная Украины будет играть в Дивизионе В турнира
Состоялась жеребьевка первого в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА среди женских национальных сборных.
Команда Украины, согласно позиции в рейтинге женских сборных Европы, который составлен после завершения группового этапа европейской квалификации ЧМ-2023, будет выступать в Лиге В. Волею жребия, она попала в третью группу, где ее соперниками будут сборные Польши, Сербии и Греции.
Результаты жеребьевки женской Лиги наций-2023/2024
Лига А
Группа А1: Англия, Нидерланды, Бельгия, Шотландия
Группа А2: Франция, Норвегия, Австрия, Португалия, Франция, Норвегия
Группа А3: Германия, Дания, Исландия, Уэльс, Германия, Дания
Группа А4: Швеция, Испания, Италия, Швейцария
Лига В
Группа В1: Ирландия, Северная Ирландия, Венгрия, Албания
Группа В2: Финляндия, Румыния, Словакия, Хорватия
Группа В3: Польша, Сербия, Украина, Греция
Группа В4: Чехия, Словения, Босния и Герцеговина, Беларусь
Лига С
Группа С1: Мальта, Молдова, Латвия, Андорра.
Группа С2: Турция, Люксембург, Литва, Грузия
Группа С3: Азербайджан, Черногория, Кипр, Фарерские о-ва
Группа С4: Израиль, Эстония, Казахстан, Армения, Эстония
Группа С5: Северная Македония, Косово, Болгария
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