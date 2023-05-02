Украинки узнали соперниц по Лиге наций УЕФА-2023/2024

Состоялась жеребьевка первого в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА среди женских национальных сборных.

Команда Украины, согласно позиции в рейтинге женских сборных Европы, который составлен после завершения группового этапа европейской квалификации ЧМ-2023, будет выступать в Лиге В. Волею жребия, она попала в третью группу, где ее соперниками будут сборные Польши, Сербии и Греции.

Результаты жеребьевки женской Лиги наций-2023/2024

Лига А

Группа А1: Англия, Нидерланды, Бельгия, Шотландия

Группа А2: Франция, Норвегия, Австрия, Португалия, Франция, Норвегия

Группа А3: Германия, Дания, Исландия, Уэльс, Германия, Дания

Группа А4: Швеция, Испания, Италия, Швейцария

Лига В

Группа В1: Ирландия, Северная Ирландия, Венгрия, Албания

Группа В2: Финляндия, Румыния, Словакия, Хорватия

Группа В3: Польша, Сербия, Украина, Греция

Группа В4: Чехия, Словения, Босния и Герцеговина, Беларусь

Лига С

Группа С1: Мальта, Молдова, Латвия, Андорра.

Группа С2: Турция, Люксембург, Литва, Грузия

Группа С3: Азербайджан, Черногория, Кипр, Фарерские о-ва

Группа С4: Израиль, Эстония, Казахстан, Армения, Эстония

Группа С5: Северная Македония, Косово, Болгария