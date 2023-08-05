Сформированы две группы в чемпионате Украины среди аматоров

Продолжается подготовка к старту нового чемпионата Украины среди аматорских команд, которые будут бороться за победу в сезоне 2023/2024.

Сформированы группы участников чемпионата сезона 2023/24. 20 команд разделены на две группы (содержащие 11 и 9 команд).

Ориентировочная дата проведения матчей 1-го тура чемпионата Украины среди аматорских команд – 12 августа.

Чемпионом Украины сезона 2022/23 стала мировская «Дружба» из Киевщины, которая в финале одолела иванковский «Штурм» (2:0).

Группа 1

ФК «Ольховцы» (Закарпатская область)

«Марамуреш» (Нижняя Апша, Закарпатская область)

ФК «Куликов» (Львовская область)

«Феникс» (Подмонастырь, Львовская область)

ФАПФ «Ивано-Франковск»

«Пробой» (Городенка, Ивано-Франковская область)

«Агрон» (Великие Гаи, Тернопольская область)

«Подоляне» (Тернополь)

«Колос» (Полонное, Хмельницкая область)

«Vivad» (Романов, Житомирская область)

«Сокол» (Михайловка-Рубежовка, Киевская область)

Группа 2

«Штурм» (Иванков, Киевская область)

«Атлет» (Киев)

«Титан» (Одесса)

«Звезда» (Кропивницкий)

«Агротех» (Тишковка, Кировоградская область)

«Олимпия» (Савинцы, Полтавская область)

«Пенуэл» (Кривой Рог, Днепропетровская область)

«Нефтяник» (Ахтырка, Сумская область)

«Авангард» (Лозовая, Харьковская область)