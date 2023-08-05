Сформированы две группы в чемпионате Украины среди аматоров
20 команд разделены на две группы
Продолжается подготовка к старту нового чемпионата Украины среди аматорских команд, которые будут бороться за победу в сезоне 2023/2024.
Сформированы группы участников чемпионата сезона 2023/24. 20 команд разделены на две группы (содержащие 11 и 9 команд).
Ориентировочная дата проведения матчей 1-го тура чемпионата Украины среди аматорских команд – 12 августа.
Чемпионом Украины сезона 2022/23 стала мировская «Дружба» из Киевщины, которая в финале одолела иванковский «Штурм» (2:0).
Группа 1
- ФК «Ольховцы» (Закарпатская область)
- «Марамуреш» (Нижняя Апша, Закарпатская область)
- ФК «Куликов» (Львовская область)
- «Феникс» (Подмонастырь, Львовская область)
- ФАПФ «Ивано-Франковск»
- «Пробой» (Городенка, Ивано-Франковская область)
- «Агрон» (Великие Гаи, Тернопольская область)
- «Подоляне» (Тернополь)
- «Колос» (Полонное, Хмельницкая область)
- «Vivad» (Романов, Житомирская область)
- «Сокол» (Михайловка-Рубежовка, Киевская область)
Группа 2
- «Штурм» (Иванков, Киевская область)
- «Атлет» (Киев)
- «Титан» (Одесса)
- «Звезда» (Кропивницкий)
- «Агротех» (Тишковка, Кировоградская область)
- «Олимпия» (Савинцы, Полтавская область)
- «Пенуэл» (Кривой Рог, Днепропетровская область)
- «Нефтяник» (Ахтырка, Сумская область)
- «Авангард» (Лозовая, Харьковская область)
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