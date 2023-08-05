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05 августа 2023, 04:42 | Обновлено 05 августа 2023, 06:11
686
0

Сформированы две группы в чемпионате Украины среди аматоров

20 команд разделены на две группы

05 августа 2023, 04:42 | Обновлено 05 августа 2023, 06:11
686
0
Сформированы две группы в чемпионате Украины среди аматоров
УАФ. Дружба Мировка

Продолжается подготовка к старту нового чемпионата Украины среди аматорских команд, которые будут бороться за победу в сезоне 2023/2024.

Сформированы группы участников чемпионата сезона 2023/24. 20 команд разделены на две группы (содержащие 11 и 9 команд).

Ориентировочная дата проведения матчей 1-го тура чемпионата Украины среди аматорских команд – 12 августа.

Чемпионом Украины сезона 2022/23 стала мировская «Дружба» из Киевщины, которая в финале одолела иванковский «Штурм» (2:0).

Группа 1

  • ФК «Ольховцы» (Закарпатская область)
  • «Марамуреш» (Нижняя Апша, Закарпатская область)
  • ФК «Куликов» (Львовская область)
  • «Феникс» (Подмонастырь, Львовская область)
  • ФАПФ «Ивано-Франковск»
  • «Пробой» (Городенка, Ивано-Франковская область)
  • «Агрон» (Великие Гаи, Тернопольская область)
  • «Подоляне» (Тернополь)
  • «Колос» (Полонное, Хмельницкая область)
  • «Vivad» (Романов, Житомирская область)
  • «Сокол» (Михайловка-Рубежовка, Киевская область)

Группа 2

  • «Штурм» (Иванков, Киевская область)
  • «Атлет» (Киев)
  • «Титан» (Одесса)
  • «Звезда» (Кропивницкий)
  • «Агротех» (Тишковка, Кировоградская область)
  • «Олимпия» (Савинцы, Полтавская область)
  • «Пенуэл» (Кривой Рог, Днепропетровская область)
  • «Нефтяник» (Ахтырка, Сумская область)
  • «Авангард» (Лозовая, Харьковская область)
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Источник Украинская ассоциация футбола
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