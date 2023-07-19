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19 июля 2023, 13:59 | Обновлено 19 июля 2023, 14:03
951
0

Назван предварительный состав участников чемпионата Украины среди аматоров

Ориентировочно чемпионат начнется 12 августа

19 июля 2023, 13:59 | Обновлено 19 июля 2023, 14:03
951
0
Назван предварительный состав участников чемпионата Украины среди аматоров
ФК Дружба Мировка

Ассоциация аматорского футбола Украины объявила предварительный состав участников чемпионата Украины среди аматоров.

Участие в чемпионате подтвердило 20 клубов:

  • «Ольховцы» (Закарпатская обл.)
  • «Марамуреш (Нижняя Апша, Закарпатская обл.)
  • «Куликов» (Львовская обл.)
  • Футбольная академия Прикарпатья (Ивано-Франковск)
  • «Агрон» (Великие Гаи, Тернопольская обл.)
  • «Подоляне» (Тернополь)
  • «Колос» (Полонное, Хмельницкая обл.)
  • «Vivad» (Романов, Житомирская обл.)
  • «Штурм» (Иванков, Киевская обл.)
  • «Сокол» (Михайловка-Рубежовка, Киевская обл.)
  • «Атлет» (Киев)
  • «Чернигов-2»
  • «Титан» (Одесса)
  • «Зирка» (Кропивницкий)
  • «Агротех» (Тишковка, Кировоградская обл.)
  • «Олимпия» (Савинцы, Полтавская обл.)
  • «Пенуэл» (Кривой Рог, Днепропетровская обл.)
  • «Каменское» (Днепропетровская обл.)
  • «Нефтяник» (Ахтырка, Сумская обл.)
  • «Авангард» (Лозовая, Харьковская обл.)

Ориентировочной датой проведения матчей 1-го тура чемпионата Украины является 12 августа 2023 г.

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Источник Ассоциация аматорского футбола Украины
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