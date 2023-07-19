Другие новости19 июля 2023, 13:59 | Обновлено 19 июля 2023, 14:03
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Назван предварительный состав участников чемпионата Украины среди аматоров
Ориентировочно чемпионат начнется 12 августа
19 июля 2023, 13:59 | Обновлено 19 июля 2023, 14:03
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Ассоциация аматорского футбола Украины объявила предварительный состав участников чемпионата Украины среди аматоров.
Участие в чемпионате подтвердило 20 клубов:
- «Ольховцы» (Закарпатская обл.)
- «Марамуреш (Нижняя Апша, Закарпатская обл.)
- «Куликов» (Львовская обл.)
- Футбольная академия Прикарпатья (Ивано-Франковск)
- «Агрон» (Великие Гаи, Тернопольская обл.)
- «Подоляне» (Тернополь)
- «Колос» (Полонное, Хмельницкая обл.)
- «Vivad» (Романов, Житомирская обл.)
- «Штурм» (Иванков, Киевская обл.)
- «Сокол» (Михайловка-Рубежовка, Киевская обл.)
- «Атлет» (Киев)
- «Чернигов-2»
- «Титан» (Одесса)
- «Зирка» (Кропивницкий)
- «Агротех» (Тишковка, Кировоградская обл.)
- «Олимпия» (Савинцы, Полтавская обл.)
- «Пенуэл» (Кривой Рог, Днепропетровская обл.)
- «Каменское» (Днепропетровская обл.)
- «Нефтяник» (Ахтырка, Сумская обл.)
- «Авангард» (Лозовая, Харьковская обл.)
Ориентировочной датой проведения матчей 1-го тура чемпионата Украины является 12 августа 2023 г.
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