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Украина. Вторая лига
30 июня 2023, 17:37 | Обновлено 30 июня 2023, 17:49
984
0

Золотой дубль. В финале определен чемпион Украины среди аматоров

«Дружба» из Мировки победила «Штурм» из Иванкова со счетом 2:0

30 июня 2023, 17:37 | Обновлено 30 июня 2023, 17:49
984
0
Золотой дубль. В финале определен чемпион Украины среди аматоров
ФК Дружба Мировка

30 июня в Киеве на НТК им. Банникова прошел поединок за золотые награды чемпионата Украины среди любителей.

В решающей встрече «Дружба» из Мировки победила «Штурм» из Иванкова со счетом 2:0.

«Дружба» стала автором золотого дубля, поскольку в сезоне 2022/23 также завоевала Кубок Украины среди любителей, одолев «Олимпию» Савинцы (1:0, 1:1).

Чемпионата Украины среди аматоров 2022/2023

Финал, 30 июня, Киев, НТК им Банникова

Дружба (Мировка, Киевская обл.) – Штурм (Иванков, Киевская обл.) – 2:0 (1:0)

Голы: Сторчоус, 25, Грищенко, 90.

Удаление: Лящук, 47 (Штурм).

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чемпионат Украины по футболу среди аматоров Дружба Мировка Штурм Иванков Кубок Украины по футболу среди аматоров Олимпия Савинцы
Источник Sport.ua
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