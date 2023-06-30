Золотой дубль. В финале определен чемпион Украины среди аматоров

30 июня в Киеве на НТК им. Банникова прошел поединок за золотые награды чемпионата Украины среди любителей.

В решающей встрече «Дружба» из Мировки победила «Штурм» из Иванкова со счетом 2:0.

«Дружба» стала автором золотого дубля, поскольку в сезоне 2022/23 также завоевала Кубок Украины среди любителей, одолев «Олимпию» Савинцы (1:0, 1:1).

Чемпионата Украины среди аматоров 2022/2023

Финал, 30 июня, Киев, НТК им Банникова

Дружба (Мировка, Киевская обл.) – Штурм (Иванков, Киевская обл.) – 2:0 (1:0)

Голы: Сторчоус, 25, Грищенко, 90.

Удаление: Лящук, 47 (Штурм).