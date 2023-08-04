Экс-полузащитник Миная нашел себе новую команду

Как стало известно Sport.ua, 29-летний полузащитник Михаил Шишка отныне будет играть в чемпионате Львовской области. Его новой командой станет «Феникс» из села Подмонастырь.

Воспитанник «УФК-Карпаты» (Львов) с 2012 по 2023 год выступал за «Шахтер-3», молодежную команду «Шахтера», литовский «Ритеряй», «Оболонь-Бровар», тбилисское «Динамо», «Ингулец», «Львов» и «Минай». Всего на профессиональном уровне в Украине Шишка провел 164 матча и забил 3 мяча. Также на его счету 29 игр за сборные Украины U-17, U-19 и U-21.

«Феникс» (Подмонастырь) по итогам первого этапа областной Премьер-лиги занял второе место в группе, уступив по дополнительным показателям «Николаеву», который уже после этого успел преодолеть два раунда в Кубке Украины. Дальше шесть команд (по три лучшие из каждой группы) с нуля в два круга разыграют медали чемпионата. Старт финального этапа – 20 августа.

Капитаном «Феникса» является экс-форвард «Карпат», «Таврии», «Говерлы» и киевского «Арсенала» Максим Фещук. Значится в заявке команды, но пока не выходил на поле долгое время игравший на россии (2006–2008, 2008–2022) голкипер Ярослав Годзюр. Также болельщики со стажем могут помнить полузащитника Константина Деревлева («Арсенал» Киев, «Закарпатье», «Львов», «Нефтяник-Укрнафта» и ряд других клубов).

Летом из «Феникса» в перволиговый «Агробизнес» перешли вратарь Андрей Попович и центральный защитник Роман Билый.