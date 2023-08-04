Жуниор Мораес примет участие в Game4Ukraine

К числу участников благотворительного матча Game4Ukraine присоединился бывший форвард «Динамо» Киев, донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес.

Благотворительный матч Game4Ukraine состоится уже завтра, 5 августа в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Начало – в 20:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Sport.ua.

Полный состав участников матча – здесь.