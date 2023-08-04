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04 августа 2023, 20:15 |
455
1

Жуниор Мораес примет участие в Game4Ukraine

Экс-форвард «Динамо» и «Шахтера» сыграет в благотворительном матче

04 августа 2023, 20:15 |
455
1
Жуниор Мораес примет участие в Game4Ukraine
shakhtar.com. Жуниор Мораес

К числу участников благотворительного матча Game4Ukraine присоединился бывший форвард «Динамо» Киев, донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес.

Благотворительный матч Game4Ukraine состоится уже завтра, 5 августа в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Начало – в 20:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Sport.ua.

Полный состав участников матча – здесь.

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Стало известно, кто будет комментировать Game4Ukraine
Game4Ukraine Жуниор Мораес благотворительные матчи
Источник Sport.ua
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avk2307
вот мораеса не надо было.
он за полтора года и не вспомнил за Украину
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