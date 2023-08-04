Другие новости04 августа 2023, 20:15 |
455
1
Жуниор Мораес примет участие в Game4Ukraine
Экс-форвард «Динамо» и «Шахтера» сыграет в благотворительном матче
04 августа 2023, 20:15 |
455
1
К числу участников благотворительного матча Game4Ukraine присоединился бывший форвард «Динамо» Киев, донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес.
Благотворительный матч Game4Ukraine состоится уже завтра, 5 августа в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Начало – в 20:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Sport.ua.
Полный состав участников матча – здесь.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 03 августа 2023, 23:59 5
Элина сразится с американкой, которая обыгрывала ее в двух последних встречах
Футбол | 04 августа 2023, 18:59 99
Ярмоленко забил сотый гол в карьере, Ванат тоже отличился, были также удаление и два пенальти
Футбол | 04.08.2023, 20:29
Футбол | 03.08.2023, 23:23
Теннис | 04.08.2023, 09:33
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.08.2023, 06:39 5
02.08.2023, 22:43 24
03.08.2023, 21:20 3
04.08.2023, 08:10
03.08.2023, 21:58 127
04.08.2023, 13:55 77
02.08.2023, 21:59 6
03.08.2023, 22:20 49
он за полтора года и не вспомнил за Украину